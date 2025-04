Cinco pessoas são indiciadas por furtar R$ 100 mil em iPhones na Grande BH

Uma quadrilha formada por cinco pessoas foi indiciada em inquérito que apurou o furto de 24 iPhones ocorrido em uma loja em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite de 3 de janeiro de 2024, no Bairro Glória, causando prejuízo em torno de R$ 100 mil ao proprietário do estabelecimento.

Um homem, de 23 anos, foi indiciado por furto qualificado e outros dois, de 29 e 34, por receptação qualificada. Uma mulher, de 20, e o quinto indiciado, de 31, irão responder pelo crime de receptação.

"No decorrer da investigação, que durou cerca de um ano, por se tratar de objeto que tem fácil disseminação de compra e revenda, conseguimos recuperar 12 dos 24 celulares furtados", contou o delegado Marcus Vinícius Monteiro em coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira (1º/4).

Ainda segundo o policial, dos cinco indiciados, quatro têm passagens por crimes contra o patrimônio. "Há investigações em andamento contra eles nas cidades de Nova Lima, Mateus Leme, Brumadinho e em Contagem", completou Monteiro.

As investigações prosseguem visando identificar os demais envolvidos no arrombamento e furto do estabelecimento em Contagem, bem como para recuperar os demais aparelhos furtados.

