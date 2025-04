Homem suspeito de matar vizinho em MG é preso oito meses depois, em SP

Um homem de 34 anos, suspeito de matar o vizinho de 39 anos, foi preso no sábado (29/7) em uma rua de São José do Rio Preto (SP). O crime aconteceu em 27 de julho do ano passado, na casa da vítima, em Frutal, no Triângulo Mineiro, e envolveu disparos de arma de fogo.

Na época, o Estado de Minas noticiou o caso, que possivelmente teve motivação passional.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o suspeito confessou o crime logo depois de ser abordado, após uma denúncia. Ele contou que a morte aconteceu depois de uma briga.

O homem foi levado à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, onde segue à disposição da Justiça.

São José do Rio Preto fica a cerca de 100 km de Frutal.

Vítima fazia ligações para a mulher do suspeito

Pouco depois do crime, a esposa do suspeito contou à Polícia Militar de Frutal que a vítima ligava para ela várias vezes ao dia.

Ela relatou que, após mencionar o incômodo ao marido, ele decidiu ir até a casa da vítima para conversar, primeiro, com a esposa dele.

Enquanto falava com a mulher, o morador saiu da casa e quis participar da conversa. O suspeito, no entanto, disse que falaria com ele depois, pois naquele momento estava embriagado.

Ainda segundo a polícia, pouco depois os dois começaram a discutir e trocar socos. A vítima pegou um facão e teria tentado atacar o suspeito e sua esposa.

A mulher correu para a casa de vizinhos, enquanto o marido, provavelmente, voltou para buscar uma arma de fogo.

De acordo com o registro policial, o suspeito retornou ao local e atirou contra a vítima antes de fugir em sua motocicleta Honda XT.

A esposa da vítima contou que tentou impedir o suspeito, pedindo para que ele não fizesse aquilo e pensasse nos filhos dela, mas ele atirou mesmo assim.

Egiles Eduardo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro do Hospital Frei Gabriel, onde morreu.