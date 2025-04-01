Operação prende traficante exibido depois de ameaça

Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (1º/4) resultou na prisão um homem, de 21 anos, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito era investigado por tráfico de drogas e, de acordo com as apurações, chegou a ameaçar os agentes em uma rede social: "quem cola com a polícia merece bala", disse o homem em uma postagem.

Ainda segundo as investigações, realizada pela 1ª Delegacia de Polícia em Juatuba, o suspeito atuava no transporte e distribuição de drogas no Bairro Cidade Nova 3. Além disso, ele utilizava redes sociais para exibir entorpecentes e de vangloriar, chegando a afirmar que não seria detido.

Durante a operação, batizada de Pega Nunca, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o homem. Na casa dele, foram apreendidos cerca de R$ 6.300 em espécie, 39 comprimidos de ecstasy, 14 munições calibre .38, cinco pinos de cocaína, uma porção de maconha, 30 pedras de crack, materiais para embalar drogas, um CPU e dois celulares de alto valor.

