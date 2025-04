Homem é preso depois de ameaçar matar a ex-companheira em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Depois de ameaçar sua ex-companheira, uma mulher de 35 anos, um homem, de 27, foi preso pela Polícia Civil em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas.

O autor das ameaças, segundo policiais, que já havia sido preso por dívida alimentar, enviou mensagens intimidadoras à ex-companheira durante o atendimento da vítima na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Dois dias antes da prisão, a mulher havia sido ameaçada pelo homem em seu local de trabalho. Ele exigia, sob grave ameaça, a entrega das chaves do veículo dela e afirmou que iria matá-la.

Em seu depoimento na Deam, a vítima relata que voltou a ser intimidada em tempo real através de áudios enviados pelo homem. Ele afirmava estar armado e ameaçava matá-la, assim como o seu atual companheiro. Ele dizia também que iria incendiar seu veículo.

Uma vez comprovadas as ameaças, os policiais localizaram o suspeito no trabalho, onde foi detido. Foram apreendidos o celular utilizado para enviar as mensagens e as chaves do veículo da vítima. Após prestar depoimento, o homem foi levado para o sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia