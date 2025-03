Hospital recebe verba, mas corte de funcionários não é descartado

Ameaçado de fechar por falta de recursos, o Hospital São João de Deus, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou uma sobrevida. Nesta segunda-feira (31/3), a Prefeitura de Santa Luzia, cidade onde a unidade de saúde está localizada, pagou a primeira parcela de uma dívida de aproximadamente R$ 6,5 milhões, origem dos problemas financeiros.

Frederico Orzil, prior da Irmandade São João de Deus, responsável pelo hospital, confirmou o pagamento da primeira parcela da dívida, no valor de aproximadamente R$ 1,033 milhão. Segundo ele, o montante será usado para quitar pendências financeiras, principalmente com fornecedores. O restante da dívida será pago em outras cinco parcelas.

No entanto, Orzil alerta que os pagamentos não resolverão os problemas financeiros do hospital, já que a unidade, mantida por uma entidade filantrópica, presta serviços para a Prefeitura de Santa Luzia, que reduzirá a demanda por leitos.

"A prefeitura já sinalizou um corte de pelo menos 25%, com o fechamento da maternidade", explica o prior do Hospital São João de Deus. Com isso, ele não descarta demissões entre os 286 funcionários da unidade.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Luzia, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

História e importância no atendimento à população

O Hospital São João de Deus, com quase 200 anos de história, atende exclusivamente pelo SUS e tem um papel fundamental para a população de Santa Luzia, estimada em cerca de 220 mil habitantes.

