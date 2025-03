Uberaba: presidente da Cohagra é preso por receptação de peças de veículos

O presidente da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra), Gledston Morelli, conhecido como Dê, foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de receptação de peças de veículos.

A prisão em flagrante aconteceu em sua própria empresa, localizada no bairro Bom Retiro, no último sábado (29/1). A Cohagra é uma sociedade de economia mista que tem a Prefeitura de Uberaba como sua maior acionista.

Segundo informações da PM, no local foram apreendidos 8 porta-malas, 57 portas, 14 capôs, 1 para-choque e 72 paralamas, que seriam peças de veículos roubados.

O material apreendido, ou seja, 152 peças sem procedência foram encaminhadas para pátio Conveniado do Detran.

Relato do suspeito à PM

De acordo com o registro da PM, antes de abordarem o suspeito, os militares haviam sido informados de que na empresa dele havia um caminhão com peças furtadas sendo descarregado.

Inicialmente, o suspeito disse aos militares que havia adquirido a mercadoria da cidade de Orlândia (SP), por cerca de R$ 6 mil e que ainda precisava imprimir a nota fiscal dos produtos. Por outro lado, uma funcionária dele negou que houvesse nota fiscal do material. Então, depois disto, ainda conforme a PM, ele afirmou que na verdade os produtos vieram de Ribeirão Preto (SP) e que eram peças de descarte, sem qualquer etiqueta ou numeração. O suspeito ainda disse aos militares que ele comprava as peças para reformar e colocar para serem comercializadas.

Em nota, a Prefeitura de Uberaba informou que após tomar ciência da prisão e da denúncia contra o presidente da Cohagra, Gledston Moreli, procedeu à convocação imediata de assembleia extraordinária para sua destituição, bem como indicação de novo presidente. A convocação foi publicada em edição extraordinária do diário oficial do Município, jornal Porta-Voz, desse sábado (29/3).

Na assembleia, que acontece nesta segunda-feira (31/3), será indicado um novo nome para a presidência.

O que diz a PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, assim que acionada, deslocou a perícia oficial ao local do fato ocorrido no último sábado (29/3), no bairro Parque Bom Retiro, em Uberaba, para realizar os trabalhos pertinentes ao caso.

"Na ocasião, o suspeito, de 50 anos, foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça. A PCMG esclarece que a investigação prossegue para completa elucidação do caso", complementou a PCMG.

A advogada do suspeito divulgou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso.