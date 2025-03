Crime violento no interior de Minas já tem suspeito preso; faltam dois

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um crime violento está sendo investigado pela Polícia Civil em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço - assassinato de Ítalo Will Rocha, de 34 anos, encontrado morto na beira do Córrego Caladão, no Bairro Bairro Santa Terezinha, no último sábado (29/3).

O corpo foi encontrado com perfurações no tronco e na cabeça, provocados, segundo a perícia, por um espeto de churrasco ou um chuço. Em princípio, pensou-se que a vítima tinha sido morta por tiros, devido às perfurações.

Um dos suspeitos do crime, Gabriel Garcia, de 25 anos, foi preso na madrugada de domingo (30/3). O carro usado no crime, um Chevrolet Corsa Sedan, registrado por câmera de segurança, foi encontrado na garagem da casa de Gabriel.

Segundo a polícia, imagens ainda não divulgadas mostram Gabriel e dois comparsas em um bar, onde teve início uma perseguição à vítima. Para tentar escapar dos perseguidores, ela tentou pular um muro, não conseguiu, entrou em luta corporal com os autores e acabou morto. Os suspeitos fugiram em um Corsa.

Segundo depoimento de Gabriel, na Delegacia de Ipatinga, para onde foi levado, que os outros dois homens teriam as idades de 31 e 49 anos. Na casa do suspeito foi encontrada uma camisa suja de sangue.

Gabriel alegou inocência em depoimento. Disse que não brigou com a vítima e que um dos homens que participaram do crime segurou na camisa com as mãos sujas de sangue, depois de matar Ítalo. Os dois outros suspeitos seguem foragidos.