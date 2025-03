Peão cai de cima do touro em festa de Córrego Danta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um peão de boiadeiro profissional, de 24 anos, foi atendido na PAM de Campos Altos depois de sofrer uma queda durante uma apresentação. Ele montava um touro numa fazenda, em Córrego Danta, no Centro Oeste de Minas Gerais, no final da tarde de sábado (29/3).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o peão participava de uma festa, na região de Uruburetama, próximo à divisa de Córrego Danta com Campos Altos.

Na queda, ele bateu com a cabeça, e não conseguia se movimentar. Os bombeiros encontraram o homem com sinais vitais normais e, aos poucos, foi recuperando as funções motoras.

No entanto, sentia fortes dores no pescoço, clavícula e região das costas. Ele poderá ser transferido para um hospital especializado em contusões na coluna, o que será decidido ainda neste domingo. O peão não corre risco de morte.





