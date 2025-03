MG: corpo de recém-nascida é encontrado afogado em rio

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O corpo de uma recém-nascida, vítima de afogamento, foi resgatado na manhã deste sábado (29/3), às margens do Rio do Peixe, em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ela ainda estava com o cordão umbilical.

Segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos à vítima e confirmou o óbito. Policiais militares também estiveram no local, no Bairro Beira Rio, para atender a ocorrência.

O corpo da recém-nascida foi resgatado depois que um morador da região liberou a entrada dos bombeiros na sua residência, e, assim, os militares conseguiram ter acesso ao rio.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o caso está sob investigação e aguarda resposta.

