Grande BH: motociclista cai de ribanceira de 30 metros

Um motociclista caiu de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros na tarde deste sábado (29/3), em uma trilha no vilarejo de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), em Nova Lima, na Grande BH. O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros (CBMMG), foi acionado para ajudar no socorro à vítima.

De acordo com a corporação, os bombeiros imobilizaram o motociclista assim que chegaram ao local da queda e fizeram a avaliação de seus sinais vitais.

Como o acidente aconteceu em uma região montanhosa, de difícil acesso, o Batalhão de Operações Aéreas foi acionado e deslocou o helicóptero Arcanjo para ajudar na ocorrência.

O motociclista, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital Biocor, no Bairro Alameda da Serra, também em Nova Lima.

