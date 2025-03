Homem com sintomas de embriaguez morre ao cair em córrego

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem ainda não identificado morreu, na madrugada deste sábado (29/3), ao cai dentro do Ribeirão Caladão, na Avenida Julita Pires Bretas, no Bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta de meia-noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado por um transeunte, que permaneceu no local até a chegada do socorro.

Segundo transeunte, o homem parecia estar embriagado. “Ele cambaleava, muito. E estava muito próximo da beirada do córrego. De repente, perdeu o equilíbrio e caiu. Corri, mas não tinha como descer para tentar socorrê-lo. Mas percebi que estava desacordado”, disse a testemunha.

O Ribeirão Caladão é um curso d’água que nasce e deságua em Coronel Fabriciano. A nascente é na Serra dos Cocais. O curso d’água percorre cerca de 10 quilômetros e deságua no Rio Piracicaba.

