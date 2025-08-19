Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Morte do gari em BH: empresário confessa assassinato de Laudemir

O gari Laudemir de Souza Fernandes foi assassinado com um tiro na barriga no dia 11 de agosto durante uma discussão de trânsito

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
19/08/2025 10:25 - atualizado em 19/08/2025 16:07

Durante audiência de custódia na manhã de ontem, Renê Nogueira voltou a afirmar que não disparou contra a vítima e não passou pelo local do crime
Na audiência de custódia, Renê Nogueira afirmou que não havia disparado contra a vítima e que não havia passado pelo local do crime crédito: REPRODUÇÃO

Uma semana após o crime, Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter cometido o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, no dia 11 de agosto. A confissão ocorreu nessa segunda-feira (18/08) durante interrogatório na sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o empresário alegou que efetuou o disparo devido a uma discussão de trânsito e que a sua esposa, delegada da PCMG, não tinha conhecimento que ele havia se apoderado da arma particular dela, uma pistola calibre .380. Renê está preso desde o dia do crime e aguarda a finalização do inquérito policial.

Até o momento, não há provas de envolvimento da delegada no crime e a PCMG informou ao Estado de Minas que Ana Paula segue desempenhando suas funções. Um inquérito policial segue em tramitação na Corregedoria-Geral da instituição e um procedimento administrativo foi instaurado para apurar todos os elementos que envolvem uma eventual conduta praticada pela delegada. Caso seja comprovado a participação da delegada no assassinato de Laudemir, ela poderá responder criminalmente pelo crime.

Confissão

Renê confessou o crime depois da divulgação das imagens de uma câmera de segurança que mostram o empresário guardando a arma usada no crime. As gravações foram feitas pelo sistema interno do estacionamento do prédio em que ele morava, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.

O advogado criminalista Bruno Rodarte analisa que a decisão de Renê de assumir a autoria do crime pode ter sido motivada pelo acúmulo de evidências que o incriminam.

Além disso, na sexta-feira (15/8), exames de microbalística confirmaram que o projétil que matou Laudemir saiu da arma da delegada Ana Paula Balbino Nogueira, mulher de Renê, e o horário da câmera da empresa onde o suspeito trabalhava usado como álibi está errado.

“Nesse caso, pelo que nós temos informação, o que aconteceu foi o acúmulo de elementos probatórios contrários à tese que o Renê sustentou em um primeiro momento, negando a autoria. Consequentemente, a confissão acarreta na redução de uma eventual pena fixada ao final do processo”, explica Rodarte.

O especialista ainda frisa que, a partir do momento em que o indivíduo confessa, em qualquer hipótese, é imprescindível reduzir a pena.

Defesa deixa o caso

Após a divulgação dos registros, a defesa de Renê comunicou que não faz parte do caso. Os advogados informam que o investigado foi notificado e irá apresentar nova defesa. Ao Estado de Minas, Henrique Viana Pereira afirmou que o motivo seria "foro íntimo", ou seja, não declarado na petição.

O empresário agora tem 10 dias para indicar um novo advogado de defesa. Depois disso, caso não nomeie um novo advogado para representá-lo, a Defensoria Pública indicará um defensor público para assumir o caso.

Bloqueio de bens

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça, nesta terça-feira (19/08), o bloqueio de bens de Renê. De acordo com os autos do processo, a solicitação envolve o valor de até R$ 3 milhões, “com preferência para dinheiro em espécie ou depositado em qualquer modalidade de instituição e aplicação financeira”. 

O pedido abrange também a mulher de Renê, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, uma vez que o Ministério Público entende que, como dona da arma usada no crime, ela responde solidariamente pelo caso. O órgão entendeu que o padrão de vida que o casal expõe nas redes sociais e as trajetórias profissionais de ambos “fazem presumir a capacidade financeira para arcar com uma vultuosa quantia indenizatória”.

Segundo o MPMG, o pedido visa impedir que o casal desvie parte do patrimônio e não possa pagar a indenização à família da vítima ao fim do processo, caso Renê seja condenado. O pedido será analisado pelo juiz responsável pelo caso, que dará seu parecer.

Como foi o crime?

O prestador de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) trabalhava com outras quatro pessoas na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital, quando a motorista do caminhão de coleta, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, parou e encostou o veículo, por volta das 8h55, para que uma fila de 10 carros pudessem passar. Um carro, modelo BYD da cor cinza, teria enfrentado dificuldades para passar pelo caminhão e, por isso, a motorista e um dos garis teriam indicado ao motorista que o espaço seria suficiente.

Em seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a condutora do caminhão de coleta afirmou que, enquanto recebia as instruções dos funcionários, o motorista do BYD pegou uma arma preta, fez movimento para engatilhar a arma e apontando para ela disse: “Se você esbarrar no meu carro eu vou dar um tiro na sua cara, duvida?”. 

Diante das ameaças feitas à colega, uma segunda testemunha afirmou que os demais trabalhadores tentaram acalmar o suspeito e pediram que ele seguisse seu caminho. Mesmo assim, segundo o boletim de ocorrência, o homem desembarcou com a arma em punho, deixando o carregador cair. Ele, então, recolocou-o, manobrou a arma e efetuou um disparo em direção à vítima. Laudemir chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, mas morreu na unidade de saúde.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o gari saiu correndo já ferido. Na gravação, é possível ver o momento em que o carro que seria do investigado vira na rua em que o caminhão de coleta estava parado. O veículo para por um segundo, segue em frente e os demais que estavam atrás passam a dar ré e sair da via. Na sequência, dois garis saem correndo e um deles coloca a mão na região do abdômen e cai no chão. Ele é amparado por um colega, que segura sua cabeça.

Quem é o suspeito?

  • Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos;
  • Ex-vice-presidente de empresa de alimentos, desligado após repercussão;
  • Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG);
  • Descrevia-se nas redes sociais como “cristão, esposo, pai e patriota”;
  • Está envolvido em outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo);
  • Nega ter antecedentes criminais e diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

Arma do crime

Na sexta-feira (15/8), a PCMG informou que a arma usada para matar Laudemir pertence à esposa do principal suspeito, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira. A compatibilidade foi atestada pela perícia de microbalística, que analisou duas munições, uma usada e outra intacta, que foram deixadas no local do crime.

Desde o crime, Ana Paula é investigada pela Corregedoria da PCMG, que apura desvios de conduta da servidora. A arma de uso particular da delegada foi incluída no inquérito criminal, que está em andamento na delegacia de homicídios. Já a arma da corporação foi anexada aos autos da investigação administrativa.

Apesar disso, conforme informações da corporação, até o momento não há informações que comprovem sua participação no homicídio. Por isso, ela não foi afastada de suas funções e segue em seu cago regular.

