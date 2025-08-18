Assine
overlay
Início Gerais
CASO LAUDEMIR

Suspeito de matar gari em BH será indiciado por três crimes

Somadas, as penas podem passar de 30 anos de prisão. Renê da Silva Nogueira Junior é o principal suspeito de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Clara Mariz
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
18/08/2025 10:51 - atualizado em 18/08/2025 11:14

compartilhe

Siga no
x
Renê da Silva Nogueira Júnior
Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em BH, está preso no Presídio de Caeté crédito: Polícia Civil/ Divulgação

A Polícia Civil pedirá o indiciamento do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, principal suspeito de matar com um tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, posse irregular de arma de fogo e ameaça.

A informação é do delegado do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa Evandro Radaelli. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, exibido na noite desse domingo  (17/8), Radaelli explicou que o indiciamento de Renê será pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil; posse irregular de arma de fogo, uma vez que usou uma arma que não possuía; e ameaça, praticada contra a motorista do caminhão. 

Conforme o Código Penal brasileiro, a pena para o crime de homicídio duplamente qualificado é de 12 a 30 anos. Para a posse ilegal da arma, a reclusão é de 3 a 6 anos, enquanto, por ameaça, a pena é de um a seis meses ou multa. Somadas, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

As investigações do homicídio confirmaram que a arma utilizada no crime pertence à esposa do suspeito, a também delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Ana Paula Balbino Nogueira. O artefato é de uso particular da mulher, que está sendo investigada pela corregedoria.

Leia Mais

A arma foi incluída no inquérito criminal, em andamento na delegacia de homicídios da PCMG. Já a arma da corporação foi anexada nos autos da investigação administrativa. Apesar do procedimento interno, o porta-voz da corporação delegado Saulo Castro afirma que não há indícios para afastamento da servidora e, por isso, ela segue em seu cargo regular.

Como foi o crime?

O gari Laudemir foi morto com um tiro na barriga na manhã de segunda-feira (11/8), em uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele trabalhava na coleta de lixo junto a outros garis quando a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, parou e encostou o veículo para permitir a passagem de um carro, modelo BYD, conduzido pelo empresário Renê da Silva.

De acordo com testemunhas, Renê abaixou o vidro e gritou para a condutora que, se alguém encostasse no carro dele, mataria a pessoa. Diante da ameaça, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o motorista se acalmasse e seguiram orientando-o a continuar o trajeto. Ainda assim, ele desceu do veículo visivelmente alterado, apontou uma arma para o grupo e disparou, atingindo Laudemir.

Em seu depoimento à polícia, o também gari Evandro Marcos de Souza, de 35 anos, contou que o suspeito chegou a mirar contra a cabine do caminhão e ameaçar “dar um tiro na cara” da motorista. Ao ultrapassar o veículo, Renê teria desembarcado já com a arma em punho. Eledias confirmou a versão do colega e ainda disse à polícia que havia espaço suficiente para o carro passar sem que fosse necessário o tom agressivo.

O gari Tiago contou que a equipe de limpeza chegou a dar passagem ao empresário, que já se aproximava de forma ameaçadora. Ele disse ter tentado apaziguar a situação, pedindo que o motorista seguisse seu caminho em paz, já que os garis apenas cumpriam o trabalho. “Naquela hora, eu gritei: “Você vai dar um tiro na mulher trabalhando? Vai matar ela dentro do caminhão?”. 

O gari relatou que o suspeito teria seguido com o carro, mas logo parado o veículo, descido, sacado a arma e dito: “Vocês estão duvidando de mim?”. Depois disso, Tiago disse que gritou questionando se o homem ia atirar neles, que estavam trabalhando. Em seguida, Laudemir de Souza Fernandes foi atingido por um tiro no abdômen. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Rita, no bairro Jardim Industrial, em Contagem (MG), na Grande BH, mas morreu no local por hemorragia interna.

Na terça-feira (12/08), familiares e amigos se despediram de Laudemir durante o velório realizado em uma Igreja Quadrangular, no bairro Nova Contagem, em Contagem (MG), na Região Metropolitana da capital mineira. “Estamos em choque e com muita, muita revolta. Estamos sem chão!”, lamentou Jéssica França, de 25 anos, enteada de Laudemir. “Ele era uma pessoa muito trabalhadora, honesta, carinhosa e protetora, cuidava muito da gente", completou. Laudemir deixou também uma filha de 15 anos. Segundo a irmã, ela também está muito abalada.

Tópicos relacionados:

ameaca assassinato bh homicidio policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay