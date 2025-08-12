Brigas com garis são constantes, dizem colegas de vítima assassinada em BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Familiares e amigos de Laudemir de Souza Fernandes, morto com um tiro na manhã dessa segunda-feira (11/8), se reuniram em uma Igreja Quadrangular, no bairro Nova Contagem, em Contagem (MG), na Região Metropolitana da capitalm para se despedir do gari. Colegas de trabalho lamentaram a precariedade da profissão e a forma como são tratados no dia a dia, vezes com violência.

“Não estamos valendo nada. É esse o sentimento”. Assim lamenta Diego Luiz, amigo e colega de trabalho de Laudemir. Ele foi ao velório acompanhado de outros três garis, todos em luto.

Segundo ele, é comum que brigas aconteçam contra os garis. “Estamos acostumados, não nos respeitam, não tem paciência com a gente e ficam buzinando. Era Laudemir que sempre apaziguava briga, nunca brigava, sempre muito tranquilo. Não tenho nada a falar mal dele”, contou. “Aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Nós queremos justiça pelo nosso amigo”, concluiu.

“Tem hora que dá vontade de brigar, mas eu não sou de problema. Tem hora que não faz sentido. O pessoal lá vendo que a gente tá trabalhando e fica buzinando, xingando. Acontece quase todos os dias”, concordou Matheus Felipe, também colega de trabalho de Laudemir.

Para ele, a morte do amigo foi inacreditável. “Recebemos mensagem de um colega e não consegui acreditar. Perguntei até se era verdade e me confirmaram. É injustiça demais, o cara era muito tranquilo”, comentou.

De acordo com o grupo, a motorista do caminhão não conseguiu ir ao velório. “Ela está em estado de choque”, contou um amigo.

Laudemir será enterrado no Cemitério Bom Jesus, no bairro Arcadia, em Contagem, às 14h30 desta terça-feira.

Como foi o crime?

Laudemir foi atingido por disparo de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, em BH, por volta de 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e oscolegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, Renê teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse no veículo ele iria matar a pessoa. Depois da ameaça, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra o grupo, atingindo Laudemir.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde morreu.

Prisão

Renê foi preso pela PMMG no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, horas depois do crime. Procurada pela reportagem, a polícia informou que a prisão não foi feita em flagrante e se deu por meio de informações de uma testemunha, que lembrou de parte da placa no carro e pela consulta de câmeras de segurança, cujas imagens capturaram outros caracteres da placa e mostraram que o carro era um BYD Song Plus.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ao ser abordado adentrando o estacionamento da academia, o suspeito disse à polícia que "não participou do episódio e que sua esposa é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que o veículo abordado estaria em nome da servidora". Ainda segundo o registro policial, ele teria dito ainda que "a policial teria uma arma de fogo do mesmo calibre da que foi utilizada no homicídio".