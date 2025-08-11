Assine
Suspeito de matar gari após discussão de trânsito é preso em BH

Laudemir de Souza Fernandes trabalhava em uma rua do Bairro Vista Alegre quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Suspeito fugiu do local do crime

Clara Mariz
Laura Scardua
Ivan Drummond
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/08/2025 16:49 - atualizado em 11/08/2025 16:52

Polícia Militar montou operação para capturar assassino
Polícia Militar montou operação para capturar suspeito de assassinato crédito: Marcilene Neves/PMMG

O motorista suspeito de matar um gari da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (11/8) foi preso nesta tarde. O homem estava no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Estoril, na Região Oeste de BH. Ele foi abordado por um equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O crime aconteceu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital. 

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas afirmaram que o motorista teria discutido com um segundo funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte, que também realizava a limpeza do local, quando disparou. 

A suspeita é que ele tenha errado a mira e acertado a vítima, que não fazia parte da discussão. Laudemir chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, mas morreu. 

