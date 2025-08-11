Suspeito de matar gari após discussão de trânsito é preso em BH
Laudemir de Souza Fernandes trabalhava em uma rua do Bairro Vista Alegre quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Suspeito fugiu do local do crime
O motorista suspeito de matar um gari da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (11/8) foi preso nesta tarde. O homem estava no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Estoril, na Região Oeste de BH. Ele foi abordado por um equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O crime aconteceu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital.
Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas afirmaram que o motorista teria discutido com um segundo funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte, que também realizava a limpeza do local, quando disparou.
A suspeita é que ele tenha errado a mira e acertado a vítima, que não fazia parte da discussão. Laudemir chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, mas morreu.
