Passarela é derrubada por caminhão transportando maquinário na BR-153

Segundo a polícia, o condutor do caminhão não percebeu o que tinha acontecido e seguiu a viagem; rodovia ficou fechada

Vinicius Lemos - Especial para o EM
11/08/2025 15:54

Passarela é derrubada por caminhão transportando maquinário na BR-153
Passarela é derrubada por caminhão transportando maquinário na BR-153

Parte de uma passarela sobre a BR-153 em Centralina (MG), no Triângulo Mineiro, caiu após um caminhão que carregava uma retroescavadeira na carroceria bater com a carga na estrutura. Imagens de uma câmera de segurança mostram o acidente no  fim de semana.


O vídeo flagrou o momento em que a retroescavadeira acerta parte da passagem sobre a pista e um setor da passarela cai na rodovia.


Segundo a polícia, o condutor do caminhão não percebeu o que tinha acontecido e seguiu caminho. Foram mobilizadas equipes das polícias Rodoviária Federal e Militar para que o condutoe fosse encontrado. Ela ainda trafegava na BR-153. Ninguém se feriu.

A rodovia foi totalmente fechada na altura do KM 17 para que estrutura danificada fosse retirada. O tráfego foi normalizado ainda no domingo (10/8).

De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, responsável pelo trecho da rodovia, o setor de engenharia vai avaliar os danos para definir o projeto de recuperação.

