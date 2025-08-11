Homem é encontrado morto em banheiro com graves queimaduras

Um homem foi encontrado morto, parcialmente carbonizado, neste domingo (10/8), dentro do banheiro da casa dele, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o braço direito e parte do tronco da vítima apresentavam queimaduras graves.

Não foram encontrados sinais de arrombamento ou violência na casa, sendo que o cadeado estava destrancado e do lado de dentro.

O corpo foi localizado por um vizinho da vítima com a barriga para cima, sendo que parte dele estava sobre um fogareiro improvisado, ainda aceso.

A residência da vítima é composta de três ambientes (quarto, banheiro e cozinha) sem portas, apenas a de entrada, ainda conforme a PM.

Fumaça no banheiro

No momento da chegada de equipe da PMMG, o corpo estava caído dentro do banheiro e havia fumaça saindo deste local.

Dentro do banheiro havia também uma cadeira parcialmente queimada, caixa plástica e cano da descarga caídos ao solo.

Além disso, uma boca de fogão a gás estava acesa com um uma vasilha contendo, aparentemente, dois ovos carbonizados.

O corpo foi identificado por meio de diversos documentos médicos encontrados no local, como exames e receitas.

Não foram localizados no local carteira e documentos pessoais da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que já apura o caso e que outras informações serão divulgadas em momento oportuno.