Três pessoas são presas no Triângulo Mineiro por pornografia infantojuvenil

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Federal deflagraram, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (7/8), a Operação Adeona, que tem como foco o combate à pornografia infantojuvenil. Três pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Com os três suspeitos presos em flagrante foram encontrados celulares e computadores em todos os endereços alvo das buscas. Os equipamentos apreendidos, possivelmente utilizados para armazenamento, divulgação e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, passarão por análise da Polícia Civil.

O nome da operação foi inspirado na deusa romana Adeona, que, segundo a mitologia, protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais. Da operação participaram 32 policiais.

