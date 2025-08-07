Assine
Três pessoas são presas no Triângulo Mineiro por pornografia infantojuvenil

Celulares e computadores foram apreendidos com os suspeitos na cidade de Uberaba e serão periciados pela Polícia Civil

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
07/08/2025 13:13

A operação Adeona teve início na madrugada desta quinta-feira
A operação Adeona teve início na madrugada desta quinta-feira crédito: PCMG

As polícias Civil e Federal deflagraram, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (7/8), a Operação Adeona, que tem como foco o combate à pornografia infantojuvenil. Três pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Com os três suspeitos presos em flagrante foram encontrados celulares e computadores em todos os endereços alvo das buscas. Os equipamentos apreendidos, possivelmente utilizados para armazenamento, divulgação e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, passarão por análise da Polícia Civil.

O nome da operação foi inspirado na deusa romana Adeona, que, segundo a mitologia, protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais. Da operação participaram 32 policiais.

