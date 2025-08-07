Três pessoas são presas no Triângulo Mineiro por pornografia infantojuvenil
Celulares e computadores foram apreendidos com os suspeitos na cidade de Uberaba e serão periciados pela Polícia Civil
compartilheSiga no
As polícias Civil e Federal deflagraram, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (7/8), a Operação Adeona, que tem como foco o combate à pornografia infantojuvenil. Três pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Leia Mais
Com os três suspeitos presos em flagrante foram encontrados celulares e computadores em todos os endereços alvo das buscas. Os equipamentos apreendidos, possivelmente utilizados para armazenamento, divulgação e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, passarão por análise da Polícia Civil.
O nome da operação foi inspirado na deusa romana Adeona, que, segundo a mitologia, protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais. Da operação participaram 32 policiais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia