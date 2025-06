Homem é preso por abusar de criança e compartilhar pornografia infantil

Um homem de 24 anos foi preso preventivamente em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por abusar sexualmente de uma criança de 6 anos e integrar um esquema de compartilhamento de material pornográfico infantil na internet. Ele foi detido em casa nesta terça-feira (17/6) por agentes Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que cumpriram um mandado judicial: com o suspeito, foram apreendidos celulares e notebooks.

O caso começou a ser investigado em dezembro de 2024, quando a PCMG identificou atividades suspeitas em aplicativos de redes sociais. Durante o procedimento, os agentes constataram que além de conversar e trocar imagens e vídeos de abuso sexual infantil com outros suspeitos, o homem ainda teria abusado da criança, que é da própria família dele.

No mesmo dia, também houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em São Paulo, na região do Ibirapuera, na residência de outro integrante do esquema criminoso. A medida foi executada com a colaboração da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP).

O suspeito preso em Contagem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Já os materiais apreendidos nas buscas serão submetidos à perícia. A PCMG informou que segue investigando o caso, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e reunir novos elementos de prova.



Os investigados poderão responder pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente (art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90).



