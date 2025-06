Jovem relata estupros e ameaças de montador de móveis em BH

Paula* (nome fictício), de 24 anos, denuncia ter sido vítima de estupros, perseguição e ameaças de morte por um homem que contratou para montar móveis. A primeira violência sexual teria ocorrido em 31 de março, quando a jovem recebeu o suspeito em casa, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para a realização do serviço. Dois meses depois, após ameaças por mensagens e com boletim de ocorrência já registrado, Paula teria sido estuprada novamente pelo mesmo homem. “[Sinto] que estou perdendo tudo na minha vida e que ele está vivendo a vida dele”, disse a jovem ao Estado de Minas nesta terça-feira (17/6), um dia depois de ir à polícia para periciar o celular.

À reportagem, Paula* afirma ter a sensação de que nada está sendo feito para protegê-la e que continua com medo. Ela afirma que o homem não foi preso preventivamente e que nenhuma medida protetiva foi instaurada, assim como não aconteceu após a primeira denúncia. “Estou com muita raiva. Eu esperava um certo posicionamento (...) Sinto que não vai acontecer nada com ele”, disse a jovem.

Paula afirma ter informado à polícia o nome e o perfil do Facebook do suspeito, além do endereço para onde ele a teria levado no segundo estupro.

Sobre o caso, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que as “investigações encontram-se em andamento na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em Belo Horizonte e as informações serão divulgadas assim que concluídos os trabalhos policiais.” A corporação não se posicionou sobre a realização de prisão preventiva ou instauração de medida protetiva.

Primeiro estupro

Paula* conta que encontrou no Facebook o anúncio de um suposto prestador de serviços e o recebeu em casa, onde morava sozinha, no dia 31 de março, para montar um guarda-roupa. Na ocasião, o suspeito, identificado como Vinícius no perfil, teria pegado uma faca na cozinha, a ameaçado e a estuprado. Paula relata que ficou paralisada e com muito medo.

Nos dois dias seguintes ao crime, Paula* conta que não conseguiu sair de casa nem se alimentar. Sobre o motivo de não ter ido à polícia logo após o ocorrido, ela diz que sentiu vergonha pelo julgamento das pessoas por ter recebido o homem sozinha em casa. “Foi a vergonha de pensar: como eu fui burra de trazer uma pessoa desconhecida para minha casa, como eu não pensei nisso”, relata a jovem.

Na quinta-feira (3/4), três dias após o crime, Ana* (nome fictício), uma pessoa do círculo social da jovem, percebeu que ela estava passando mal e a acolheu. Foi então que Paula* contou o ocorrido. Acompanhada, ela foi levada ao Hospital das Clínicas da UFMG, onde teve atendimento com um psiquiatra, realizou exames que indicaram ruptura recente do hímen e colheu material genético, conforme registros acessados pela reportagem. Também foi prescrito tratamento para prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.

Juntas, elas teriam conseguido encontrar o perfil verdadeiro do suposto montador de móveis, onde descobriram que o nome Vinícius era falso. Paula* teria o reconhecido pelas fotos postadas.

Perseguição

Depois do crime, o suspeito teria continuado a perseguir Paula* e a ameaçá-la por mensagens. “Após o fato, ele passou a enviar mensagens de cunho íntimo e a procurar a vítima em diferentes locais, inclusive em sua residência e próximo ao curso que ela frequenta, gerando nela sentimento de temor e insegurança”, consta no boletim de ocorrência registrado pela vítima em 15 de abril.

A vítima recebeu mensagens e ligações de números diversos Arquivo pessoal

Conforme print apresentado pela jovem, o suspeito teria enviado uma mensagem para ela no dia 4 de abril, com os dizeres: “Hoje ‘tô’ de bobeira, precisando montar mais algum móvel aí na sua residência? ‘Tô’ perto de você.” Ele também teria dito que estaria esperando Paula* na porta e que gostou muito dela. “Você não contou para ninguém, não, né?”, escreveu ainda. O suspeito tenta convencer a vítima de que ela teria consentido o ato, afirmando: “Você lembra que eu te perguntei se você ‘tava’ afim. E você disse que ‘tava’. Só por isso ficamos.”

À 0h46 do dia 13 de maio, por meio de outro número de celular, o suspeito teria enviado um SMS ameaçando Paula*, dizendo que ela tinha 24 horas para retirar a queixa. No final do dia, às 23h52, a jovem recebeu outras mensagens: “Seu tempo acabou. Você retirou a queixa? Espero que toda essa andança sua hoje tenha sido para ir à delegacia desmentir tudo isso.” Conforme os prints, Paula* não respondeu.

Na noite do dia 14, o homem enviou mensagens afirmando que a jovem não havia retirado a queixa, que aquela seria a “última chance dela” e sugerindo que ela tomasse cuidado daqui para frente. No dia 15, enviou outro SMS: “Você não me escutou, então sofra as consequências.”

Ao Estado de Minas, Ana*, que tem prestado apoio a Paula*, afirma que o homem teria aparecido na porta do cursinho da jovem algumas vezes. Elas suspeitam que ele tenha descoberto o local de estudo dela quando esteve na casa de Paula*, onde materiais escolares com o nome do cursinho estavam sobre a escrivaninha.

Segundo estupro

Com as ameaças, Paula* conta que trocou de cursinho, mudou de casa e alterou sua rotina. No dia 2 de junho, ela teria sido surpreendida na Região Central de Belo Horizonte pelo mesmo homem, que estava descendo a rua do cursinho onde estudava antes, próximo à instituição para onde a jovem se transferiu. “Provavelmente foi o pior dos acasos”, pondera Ana*.

No segundo boletim de ocorrência, registrado em 3 de junho, consta que a vítima teria sido “coagida a entrar em um veículo de aplicativo e levada até um imóvel onde foi mantida sob ameaça, sofrendo nova violência sexual” Paula* relata que tentou pedir ajuda às pessoas próximas, mas ninguém interveio.

“Quando ele me encontrou da segunda vez, eu achei que ele ia me matar. Me estuprar de novo e me matar”, disse a jovem. Ela afirma que, após sofrer a violência sexual, o homem a fez prometer que retiraria a denúncia. Em seguida, sob a alegação de que outras pessoas estariam chegando ao local, o suspeito teria colocado Paula* em um carro de aplicativo com destino à casa onde ela morava, onde o primeiro estupro teria ocorrido. Conforme registro médico, Paula* fez exames no hospital poucas horas após a ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“Todo o processo de hospital, delegacia e depoimento se repete, e nossa esperança era que ele fosse pego em flagrante. Mesmo com o estado de completo choque da vítima, conseguimos localizar o endereço por meio de nossa investigação no Google Maps (Street View), mapeando rua por rua até encontrar a casa com o número exato, informação que foi repassada à polícia civil (ainda dentro do prazo de 24 horas), porém nada foi feito”, afirma Ana*.

Medida protetiva

Por estarem comumente associadas a casos de violência doméstica, pode haver a suposição de que medidas protetivas só se aplicam a essas situações. No entanto, o advogado criminalista André Vartuli esclarece que isso não procede. Ele afirma que mulheres podem solicitar medida protetiva sempre que estiverem em situação de vulnerabilidade ou correndo risco por causa de outra pessoa. “A pessoa que solicita precisa explicar por que está com medo ou por que entende que está em perigo”, diz o advogado.

Para que a medida seja implementada, é necessário apresentar um mínimo de indício probatório — como, por exemplo, no caso de perseguição (stalking), registros de mensagens e ligações recebidas. “A medida protetiva, em si, não é uma resposta do Judiciário. Ela é algo emergencial, um recurso para que o Judiciário possa se movimentar, para que possa ouvir, depois da concessão da medida, o agressor”, afirma Vartuli.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges