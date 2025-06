Vídeo. Jurista explica o que é stalking: "Perseguição obsessiva"

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

“É difícil traduzir o stalking no sentido original da palavra, porque não é uma mera perseguição. É uma perseguição obsessiva, compulsiva”, afirma o professor de direito penal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Túlio Vianna.

Neste episódio do podcast “Não é invenção”, ele conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, sobre sinais de alerta de perseguição e dá dicas de como agir para se proteger de ameaças.

Em um bate-papo com muitas informações e exemplos, Túlio explica o que configura o crime de stalking – caracterizado como uma perseguição criminosa – e quais as diferenças jurídicas para comportamentos considerados inconvenientes ou insistentes.

