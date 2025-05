Love bombing e ghosting: psicólogo diz o que há por trás dos comportamentos

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

“O love bombing é um bombardeio de afeto intenso, com o objetivo de manipular e controlar. Já o ghosting, é o desaparecimento repentino, sem explicações”, explica o psicólogo e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Bruno Cardoso.

Neste primeiro episódio do podcast “Não é invenção”, Bruno conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, sobre o que é o love bombing e o ghosting, termos que indicam comportamentos duvidosos em relacionamentos amorosos.

O psicólogo abordou também os possíveis motivos que desencadeiam cada comportamento e os danos emocionais e psicológicos resultantes deles: “A gente percebe estratégias muito inadequadas, que trazem uma série de feridas emocionais para as pessoas que estão envolvidas, mas principalmente para quem sofre esse tipo de comportamento”, explica.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais. A conversa está disponível no canal no Youtube do Portal Uai e nas plataformas de streaming de áudio.