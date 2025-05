Não É Invenção: um podcast sobre relações e comportamento

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

Já viveu uma situação tão inusitada em um relacionamento a ponto de se questionar se tudo era mesmo real? As jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg vão mostrar que você não está sozinha. Afinal, nenhuma experiência é individual.

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

A cada episódio, as apresentadoras vão discutir casos enviados pelo público, trazer experiências pessoais e conversar com especialistas no tema para aprofundar o debate que envolve a complexidade das relações, sejam elas amorosas, de família ou do ambiente de trabalho. Afinal, viver é também sobre saber conviver.

O podcast é um espaço dinâmico e rico em informações para entender, enfim, aquelas perguntas que ficam pipocando na sua cabeça. Não é invenção! Nem sua, nem das apresentadoras.

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes