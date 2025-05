BH: padre que foi ‘aluno’ do papa Leão XIV revela maior lição do pontífice

“Ele sempre dizia que o pilar do carisma agostiniano é a vida comunitária. Ele não só dizia, como vivia isso”, é assim que o Frei Maksuel Gomes Costa, de 33 anos, define o maior ensinamento do então Cardeal Robert Prevost, hoje o Papa Leão XIV.

Costa estudou durante seu noviciado em Lima, no Peru, onde Prevost exercia a função de Prior Geral da ordem agostiniana e ministrou um curso sobre a história da Igreja Católica. O novo Papa iniciou seu pontificado neste domingo (18/5).

Ordenado vigário na Paróquia Cristo Redentor, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, Maksuel conta sobre momentos que dividiu com Leão XIV. “O Papa Leão XIV foi por muito tempo prior geral da ordem de Santo Agostinho, por muitas ocasiões ele esteve no Brasil e eu me encontrei com ele como seminarista. No meu noviciado eu morei em Lima, no Peru, e fiz um curso ministrado por ele sobre história da igreja”, afirmou.

Entre as muitas expectativas para o papado do ‘professor”, o religioso destaca o perfil conciliador do pontífice. “Ele sempre foi uma pessoa de muita escuta e de muita oração. Acredito que o papado dele será construído a partir da oração que entende e busca possíveis caminhos”, disse ao Estado de Minas.

Dez dias após sua eleição, o primeiro papa americano destacou os valores de paz e unidade em uma cerimônia solene que marcou o início de seu pontificado, com a presença de 200 mil pessoas, segundo autoridades italianas.

"Em nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente e por um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres", criticou.

Robert Francis Prevost confirmou a orientação social que pretende dar ao seu pontificado, após escolher seu nome em homenagem a Leão XIII (1878-1903), pai da doutrina social da Igreja, que denunciou a exploração da classe trabalhadora no final do século XIX.

‘Cristo é o Show’

A conversa com o Frei Maksuel ocorreu durante o evento evento ‘Cristo é o Show’, realizado neste domingo, no Mineirinho. O padre e cantor Marcelo Rossi foi uma das atrações e também celebrou uma missa ao lado do Frei Maksuel e outros líderes da Igreja Católica. Para Rossi, quando Leão XIV desejou a paz para os fiéis, ele também falava sobre saúde mental como uma grande demanda para o pontificado.

“Todos nós precisamos de paz. Estamos vivendo uma epidemia de depressão, solidão, pessoas com estresse. Mais que nunca, precisamos levar essa mensagem de amor e esperança”, disse o padre, que enfrentou uma depressão em 2023.

Além do padre Marcelo Rossi, o ‘Cristo é o Show’, organizado pelo cantor e deputado federal Eros Biondini (PL), também teve a participação do Padre Fábio de Melo, entre outras atrações católicas. A organização estima que ao menos 14 mil pessoas passarão pelo local. A abertura do evento contou com show da banda Missionários do Mundo Novo, que tem como um dos vocalistas o vereador de Belo Horizonte Cláudio do Mundo Novo (PL).