Brasileira faz leitura em missa inaugural do papa Leão XIV

A brasiliense Fernanda Zaidan Lopes, 39 anos, fez a leitura de um trecho, em português, da oração universal, durante a missa que marcou oficialmente o início do pontificado do papa Leão XIV, no Vaticano. A oração também foi lida em francês, em polonês e em árabe.

A leitura feita por Fernanda ocorreu logo após a homilia, na qual o papa falou sobre a missão que recebeu e lembrou a morte do antecessor, Francisco, que morreu aos 88 anos. Em português, ela leu: “Que Deus Todo-Poderoso sustente com a sua fidelidade a todos, pastores e fiéis, para que vivam a obediência incondicional ao Evangelho.”

No perfil de Fernanda Lopes no LinkedIn, ela se apresenta como diretora central da Opus Dei desde setembro de 2020. Antes disso, atuou por uma década como diretora regional da prelazia no Brasil.

A organização católica, fundada em 1928 por São Josemaria Escrivá, define-se como um instrumento para auxiliar fiéis no crescimento espiritual e na missão evangelizadora. Apesar disso, a entidade é frequentemente alvo de críticas por seu viés conservador e pela atuação discreta dentro da estrutura eclesiástica.

Em entrevista publicada no site da organização em 2022, a brasiliense informa que se mudou para Roma durante a pandemia, em 2020. "A Obra, como a chamam os fiéis do Opus Dei, faz parte da Igreja, a Igreja é família e Mãe. São Josemaria [Escrivá (1902-1975), fundador da Opus Dei] falava da grande família da Obra", afirma Lopes na entrevista. Fernanda é formada em Química pela Universidade de Brasília (UnB).