Colégio Santo Agostinho festeja escolha do papa com Missa em Ação de Graças

Na noite fria desta quinta-feira (15/5), os corações “agostinianos” se aquecem para festejar o papa Leão XIV, oprimeiro religioso da Ordem de Santo Agostinho a ocupar o trono de São Pedro e se tornar líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo. Com início às 19h, foi celebrada Missa em Ação de Graças pela eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que já esteve em Belo Horizonte e cidades próximas. A celebração eucarística ocorreu na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital.

Professores e alunos estiveram presentes à missa celebrada por frei Eustáquio Gouveia, da Ordem de Santo Agostinho e presidente da Rede Lius Agostinianos, mantenedora do colégio. O culto comemorativo marca um momento histórico para a Igreja Católica e a Ordem Agostiniana, da qual Robert Prevost foi prior geral entre 2001 e 2013, mantendo laços afetivos com Minas – em 2004, participou, aqui, das comemorações dos 70 anos do Santo Agostinho. Oito anos depois, durante missão como superior da Ordem, visitou comunidades da Grande BH, “fortalecendo os vínculos espirituais e institucionais com a região”, conforme divulgado pela escola onde, mensalmente, há missa na sua capela.

Participaram da missa os reis agostinianos Jeferson Felipe, Paulo Santos Gonçalves, Eberson Naves, Maksuel Gomes Costa que estiveram com o papa nas visitas feitas por ele ao colégio. Sobre a celebração de Ação de Graças, frei Jeferson Felipe ressaltou a oportunidade para a Família Agostiniana render graças a Deus pela eleição “de nosso irmão frei Robert Francis Prevost como sucessor do Apóstolo Pedro”.

Vice-presidente da mantenedora do colégio, frei Jeferson Felipe explicou que a eleição do agostiniano é um terno aceno da bondade de Deus para com a Ordem. “Oferecer um irmão nosso para exercer o ministério pontifício nos enche de alegria e, mais ainda, confirma a vivência do nosso carisma que tem como um de seus pilares o serviço à Igreja e ao mundo. Além disso, a eleição de Leão XIV nos anima a continuar firmes na missão de testemunhar Jesus a partir do carisma agostiniano, em vista de que a Cidade de Deus possa transformar a cidade dos homens.”

Participação dos alunos

Os estudantes tiveram presença ativa na liturgia, conduzindo a homenagem ao papa e à coroação de Nossa Senhora, uma tradição neste mês mariano (dedicado a Maria). Desde o ano passado, as missas de maio trazem uma novidade quanto às intenções especiais. Assim, a intenção é para as mães, “unindo espiritualidade mariana com a valorização da figura materna na comunidade escolar”, conforme explicação dos religiosos da Ordem Agostiniana. As mães da comunidade participam de um ofertório especial durante a liturgia, tornando o evento “uma verdadeira expressão de fé, afeto e participação familiar”.

Aluna do sexto ano do ensino fundamental do colégio, Laura Mota Andrade coroou Nossa Senhora, na Missa de Ação de Graças. "Homenagear Nossa Senhora é muito importante, tenho por Ela muita gratidão. Já estava muito feliz e ao saber do Papa agostiniano, fiquei mais feliz ainda", disse a estudante.

O novo papa esteve em Minas Gerais e passou pela Grande BH, em dezembro de 2012, durante seu mandato como prior geral da Ordem de Santo Agostinho. Na época, ainda como padre Robert Francis Prevost, o religioso visitava todas as comunidades da Ordem no Brasil e as Assembleias Vicariais.

Na conclusão da assembleia realizada em Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Prevost celebrou missa e presidiu a profissão solene (votos solenes) de três freis agostinianos. Entre os agraciados, estava o frei Felipe da Cruz. Em entrevista ao Estado de Minas, disse que se trata de uma "pessoa agradável, sensível e de perfil discreto”.

“Ele tem uma sensibilidade que, acredito, desenvolveu muito pelo contato com os latino-americanos. A maior parte de sua vida pastoral ocorreu no interior do Peru. O jeito de ser da Igreja latina, a proximidade com as pessoas, com as comunidades marcou muito a personalidade do agora papa Leão XIV”, destacou o frei. Ele considerou “emblemática” a primeira aparição do papa, após o conclave. “Assim como Francisco, que era jesuíta, Leão XIV vem da ‘vida religiosa consagrada’ como agostiniano. A experiência da vida religiosa, sobretudo para ele, que foi prior geral, visitou o mundo inteiro, percorreu as comunidades e teve contato com realidades muito diversas, proporciona outra compreensão de mundo.”