Carro ‘voa’ sobre buggy em duna no Nordeste e motorista é investigado

Imagens que circulam nas redes sociais desde o último sábado (17/5) mostram um carro realizando uma manobra arriscada em uma duna na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral leste do Ceará. No vídeo, o veículo chega a 'voar' sobre um buggy parado, com ocupantes a bordo, e acaba danificado após a queda.

A cena causou indignação nas redes e foi duramente criticada por autoridades municipais e estaduais. A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (PODE), classificou o episódio como uma "condução irresponsável e inaceitável". Em nota publicada nas redes sociais, ela afirmou ter acionado imediatamente as forças de segurança para investigar o caso.

“Recebi a notícia com profunda indignação e, de imediato, acionei o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o comandante da Guarda Municipal, solicitando rigor nas apurações e ações rápidas”, declarou.

A gestora também informou que a prefeitura deve intensificar a fiscalização na região, com o objetivo de garantir práticas turísticas seguras e responsáveis.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, também se manifestou sobre o caso. Para ele, elogiar ou romantizar o comportamento do motorista é perigoso e desrespeitoso.

“Romantizar essa cena é desrespeitoso e perigoso para quem vive do turismo e com todos em volta. O motorista trafegava ilegalmente e deve ser investigado e punido com o rigor da lei. Definitivamente, não é entretenimento”, afirmou o secretário em publicação nas redes sociais.