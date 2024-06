Férias em Canoa Quebrada: Sol, praia, gastronomia e aventura (A exuberância impressiona, são blocos de areia que chegam a até 35m em relação ao nível do mar (Foto: Divulgação))

Pensar em Canoa Quebrada é lembrar das deslumbrantes falésias, o maior cartão postal de uma das praias mais badaladas do Ceará. A exuberância impressiona, são blocos de areia que chegam a até 35m em relação ao nível do mar, e somado aos grandes coqueiros, as imponentes dunas e praia limpinha, criam esse clima paradisíaco. Quem visita Canoa Quebrada tem por obrigação contemplar e também eternizar esses momentos na memória. Situada numa posição geograficamente estratégica, a 162km de Fortaleza, a capital do Ceará, e a 375km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, é a rota certa para quem procura curtir os dias de sol, que por aqui duram quase o ano todo.

As atividades são diversas e atingem todos públicos e faixas etárias, de aventuras cheias de adrenalina a momentos de contemplação e calmaria. Canoa Quebrada é sem dúvidas, um mundo inteiro de possibilidades, com muitas atrações, um riquíssimo artesanato local, capoeira, luaus e shows de música e muito mais.

Um grande destaque vai para a sua estrutura hoteleira, com pousadas e hotéis que entregam conexão com a natureza e a cultura local. A gastronomia local é bem variada e cheia de características regionais que trazem aos visitantes excelentes sensações e novas descobertas ao paladar e a aventura fica por conta dos passeios de buggy, quadriciclo e parapente.

Parapente em Canoa Quebrada (Foto: Divulgação)

E se seu destino é Canoa Quebrada, a escolha mais completa, variada e segura para as suas reservas de passeios e hospedagens é o Canoa Encanta, um portal criado para fomentar o destino através da Asdecq (Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada) e acompanhando pelo Sebrae.

O portal é um guia completo que além de facilitar nas suas escolhas, com opções de hotéis, passeios, transfer, gastronomia e desconto nos estabelecimentos conveniados, é possível acompanhar a tábua das marés, item essencial para melhor experiência nos passeios e a agenda cultural de Canoa Quebrada e região. A iniciativa visa gerar condições exclusivas aos visitantes e ainda contribuir com a segurança dos turistas e preservação do destino.

Para conhecer mais detalhes basta acessar o site ou através do Instagram @canoaencanta .