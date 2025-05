Após queixas de devotos, estátua de menina mártir será refeita no Ceará

Cirineu, um dos irmãos de Benigna, foi quem encontrou o corpo da menina, sepultado no dia seguinte no cemitério São Miguel. Após investigações policiais, Raul Alves Ribeiro, então com 17 anos, foi identificado como o autor do crime. Ele foi detido em um abrigo de menores em Fortaleza. Foto: Reprodução de Instagram