Avião bate em ave e faz pouso forçado durante evento em museu no Rio

Um incidente assustou espectadores de um show de acrobacias aéreas no Museu Aeroespacial (MUSAL), na capital do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (18/5). O piloto de um avião precisou fazer um pouso de emergência depois de bater em uma ave e perder o controle da aeronave em meio à performance.

Espectadores que acompanhavam a apresentação filmaram o ocorrido, às 12h05. O avião, do modelo RV-8, rodopiou no ar e deslizou no gramado do espaço, localizado na Zona Oeste do Rio.

Após o pouso forçado, algumas pessoas se aproximaram da aeronave para verificar o piloto e ele foi visto saindo sozinho. O público aplaudiu o momento, aliviado.

Uma usuária de uma rede social comentou que, depois do incidente, o piloto passou ao seu lado e disse que estava bem.

A apresentação foi feita pela Esquadrilha Céu, formada em sua maioria por pilotos da aviação de caça e, hoje, oficiais da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB). A celebração do MUSAL ao Dia Internacional dos Museus também contou com exibição de curta-metragens e balonismo.

Em nota, a FAB esclareceu que nenhuma pessoa ficou ferida na ocorrência e apenas houve danos materiais à aeronave civil.