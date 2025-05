Desafio do desodorante segue após morte de menina e se espalha nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Sarah Raíssa Pereira de Castro, 8, após supostamente participar do "desafio do desodorante" que viu nas redes sociais, em meados de abril, acendeu um alerta sobre o consumo de telas entre crianças e adolescentes. Apesar da tragédia, vídeos promovendo esse tipo de prática continuam sendo publicados e compartilhados.

Um relatório coordenado pela psicóloga e pesquisadora Fernanda Rasi Madi, especializada em conteúdos violentos nas redes, identificou a presença recorrente desses desafios em plataformas de vídeos curtos, como o TikTok e o Kwai.

As empresas, que normalmente se manifestam por meio de notas sobre conteúdos perigosos, deram respostas vagas ou simplesmente ignoraram os questionamentos enviados pela Folha.

Sem disponibilizar porta-voz, o TikTok alegou que suas diretrizes proíbem a promoção de atividades ou desafios perigosos. A Folha enviou à plataforma quase 30 links com vídeos que incentivam ou ensinam esses desafios. Em resposta, o TikTok afirmou que os conteúdos foram "minuciosamente revisados" e que os que violam as regras foram removidos --mas não especificou quantos.

Questionada novamente, a empresa respondeu apenas que, entre outubro e dezembro de 2024, mais de 153 milhões de vídeos foram removidos globalmente, sendo que 20,8% violavam diretrizes relacionadas à saúde mental e comportamental - categoria que inclui os desafios perigosos.

Raíssa Pereira de Castro, que morreu após supostamente participar do chamado desafio do desodorante, que circula nas redes sociais Reprodução/Instagram

"Mantemos esforços contínuos para moderar e remover prontamente esse tipo de conteúdo", diz a nota enviada pela empresa.

O Kwai, também citado no relatório por veicular vídeos com esse tipo de desafio, não respondeu às perguntas da reportagem, enviadas na terça-feira (13).

O estudo conduzido por Fernanda Rasi Madi mostra que, além de ainda circularem nas redes, os desafios são muitas vezes adaptados em novas versões, como queimar a pele com o aerossol ou pressionar o spray até que exploda.

Também mostra que as principais hashtags utilizadas pelos usuários para divulgação do vídeo usam combinações do nome do desafio, mas também utilizam combinações de palavras ligadas a temas de saúde mental, o que demonstra, segundo a pesquisadora, que o objetivo também é atingir adolescentes psicologicamente vulneráveis.

Nem todos os vídeos coletados por Madi incentivam diretamente os internautas a fazerem os desafios, há aqueles que se parecem com alertas a este tipo de conteúdo, porém servem como uma espécie de tutorial de como colocá-lo em prática.

A coleta de dados foi feita entre os dias 15 de abril --poucos dias após a morte de Sarah-- e 7 de maio. Nesse período, a pesquisadora reuniu mais de 30 conteúdos relacionados a esses desafios, que variavam de menos de 100 a mais de 84 mil curtidas, além de milhões de visualizações.

Segundo Madi, jogos e redes sociais têm sido portas de entrada para jovens em ambientes de radicalização, nos quais se promove a dessensibilização a conteúdos de extrema violência --como automutilação, tortura de animais, pornografia infantil e até assassinatos.

Ela argumenta que os desafios fazem parte de uma etapa inicial desse processo de dessensibilização, alimentado por grupos de extrema-direita e de ódio, que se valem da lógica da gamificação para atrair adolescentes. "Eles criam missões em troca de recompensas como fama e validação social", diz.

A pesquisadora alerta que, uma vez engajados nesses desafios, os jovens se tornam mais vulneráveis a integrar comunidades fechadas e radicais. "O conteúdo tende a se tornar cada vez mais extremo. As crianças testam seus limites, incentivadas por discursos de coragem e força", afirma.

No caso específico do desafio do desodorante, muito popular no TikTok, dois fatores se destacam como motivadores: a busca por fama e o chamado Fomo ("fear of missing out", o medo de ficar de fora, em inglês). "Ambos reforçam a necessidade de aceitação, o que, mesmo sem intenção, contribui para o avanço da radicalização", diz Madi.

Ela destaca ainda que a permanência desse tipo de conteúdo nas plataformas evidencia a fragilidade dos mecanismos de moderação dessas redes, especialmente diante de um público tão jovem e vulnerável.

Morte sem respostas

Um mês após o caso, a polícia ainda não trouxe atualizações sobre a morte de Sarah Raíssa. Questionadas na segunda-feira (12), as autoridades disseram que não há novidades. O último posicionamento foi dado em 14 de abril, quando o delegado Walber José de Sousa Lima informou que o celular da menina havia sido encaminhado para perícia.

À época, ele afirmou que tentava identificar quem criou e quem replicou o conteúdo. Disse ainda que os responsáveis, caso encontrados, podem ser enquadrados por homicídio duplamente qualificado, com pena de até 30 anos de prisão.

Até o momento, não foi esclarecido em qual plataforma a menina estava quando morreu. Vídeos semelhantes ao que teria motivado sua morte seguem sendo repostados.

Críticas de Lula e mal-estar diplomático

O TikTok também esteve no centro de uma polêmica nesta semana, após o vazamento de uma conversa entre o presidente Lula e a primeira-dama Janja. Durante um jantar oferecido pelo líder chinês Xi Jinping, Janja teria causado um "climão" ao criticar a atuação da plataforma no Brasil.

Na sequência, Lula reforçou publicamente a defesa da regulamentação das redes no país, incluindo o TikTok. O presidente classificou o vazamento da conversa como "inadmissível e desleal" e demonstrou insatisfação com seus ministros, por considerar o episódio um ataque à primeira-dama.

Segundo a coluna da Mônica Bergamo, o TikTok enviou uma carta ao governo brasileiro dizendo estar ciente do episódio e se mostrou disposto a dialogar sobre sua atuação no país.