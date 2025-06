Prefeito de Divinópolis defende vice em Israel: "Estão espalhando ódio"

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), comemorou nesta segunda-feira (17) o retorno seguro da vice-prefeita Janete Aparecida (Avante), que integrava a comitiva brasileira em missão oficial em Israel. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Gleidson classificou o momento como de “alívio e gratidão”, depois de dias de angústia com os conflitos armados na região.

“É um momento que a gente está muito feliz, porque tanto eu, com a gestão, quanto a família da Janete, estávamos muito angustiados com essa situação de guerra. A gente ficou em oração o tempo todo e pediu à população que orasse também”, disse o prefeito, que estava em uma inauguração no município quando soube do retorno dela.

A comitiva brasileira, formada por 12 gestores públicos, enfrentou momentos de tensão com o agravamento do conflito entre Israel e Irã. O grupo cruzou a fronteira terrestre com a Jordânia e embarcou em voo fretado na Arábia Saudita, com destino ao Brasil. O caso gerou comoção nacional e mobilizou o Itamaraty.

Nas redes sociais, no entanto, o episódio também gerou críticas ao fato de autoridades públicas estarem em missão internacional durante um momento de conflito. Gleidson reagiu de forma dura aos questionamentos feitos por políticos sobre o assunto.

“Político não tem moral nenhuma para criticar. Se qualquer um tivesse recebido o convite, teria ido. Eu mesmo não fui porque não viajo de avião. Agora, a população tem todo o direito de questionar. Às vezes, falta informação correta. Tem gente achando que usaram dinheiro da prefeitura, e isso não é verdade”, afirmou.

Segundo o prefeito, Janete foi a Israel a convite do governo israelense, como parte de um programa voltado a cidades que já desenvolvem projetos de tecnologia e segurança pública. A prefeitura de Divinópolis foi contemplada ao lado de outras capitais e grandes centros.

“Foi um convite oficial. A prefeitura não gastou nenhum centavo com essa viagem. É importante esclarecer isso. É injusto tentar transformar isso em palanque político. Me assusta ver uma deputada que diz defender mulheres espalhando ódio contra uma mulher que estava lá representando nossa cidade em um momento tão difícil”, completou Gleidson.

A vice-prefeita Janete Aparecida já deixou o Oriente Médio e está em trânsito de volta ao Brasil. O grupo, que inclui o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), deve desembarcar na terça-feira (18).