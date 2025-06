Vice-prefeito de Uberlândia prefere ficar em Israel e dispensa resgate

O vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), é um dos seis gestores municipais brasileiros que decidiram permanecer em Israel em meio à escalada do conflito com o Irã. Enquanto parte da comitiva retornou ao Brasil por meio de uma operação de evacuação terrestre até a Jordânia, Pelizer avaliou que o risco era alto demais para seguir viagem sem garantias de segurança e optou por ficar no território israelense.

Em nota enviada ao Estado de Minas, a prefeitura de Uberlândia confirmou a permanência do vice-prefeito e informou que ele está em segurança, seguindo todas as recomendações das autoridades locais. “Pelizer está participando, a convite da embaixada de Israel, de uma visita com outras autoridades brasileiras, a maioria deles representando municípios, para conhecer projetos de segurança e tecnologia”, diz o texto. A administração municipal também destacou que ele “reafirma sempre estar em segurança e tem seguido as orientações das autoridades israelenses, inclusive contando com a estrutura de proteção aos cidadãos do país”.

O prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio (PL), declarou apoio ao vice-prefeito e informou que tem atuado junto ao governo federal em busca de uma solução diplomática para o retorno dos gestores. “O prefeito Paulo Sérgio tem feito esforços junto ao governo federal para uma ação de retirada da comitiva do país que seja segura, uma vez que o espaço aéreo e o acesso via mar da região estão limitados há quatro dias”, diz a nota. Contatos com o Itamaraty, com a embaixada do Brasil em Israel e com o governo israelense já foram feitos para interceder por uma operação coordenada.

Durante sua estadia, Pelizer tem feito postagens em apoio a Israel e relatado bastidores da missão. Um dos episódios confirmados por sua assessoria envolveu um momento de tensão após um parlamentar brasileiro do grupo questionar um oficial israelense sobre a possibilidade de guerra mesmo com a presença da comitiva no país.

Além de Pelizer, seguem em Israel:

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE)

Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

Alexandre Augusto Aragon – secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre (RS)

Verônica Pereira Pires – secretária municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA)

Outros 12 gestores brasileiros que também integravam a missão conseguiram deixar Israel por terra e embarcaram de volta ao Brasil a partir da Arábia Saudita, entre eles o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União-Brasil). O grupo que permanece aguarda novas instruções das autoridades diplomáticas para uma evacuação segura.

No Oriente Médio, os últimos dias têm sido de tensão. Na última sexta-feira, o Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação a um ataque realizado na noite de quarta-feira. Israel atacou parte de instalações nucleares do Irã, matou dois dos principais comandantes militares do país, além de cientistas nucleares de alto escalão.

Em meio ao conflito, por diversas vezes as autoridades precisaram buscar abrigo em um bunker após o alerta de sirenes de emergência.

“O prefeito Paulo Sérgio mantém a esperança de que a situação tensa vivida na região e que preocupa o mundo seja resolvida o quanto antes e que o vice, Vanderlei Pelizer, retorne para Uberlândia o quanto antes”, conclui a nota.