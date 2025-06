Prefeito de BH retorna ao Brasil em avião fretado por deputado federal

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), vai retornar ao Brasil nesta terça-feira (17/6) a bordo de uma aeronave particular que decolará da Arábia Saudita. O voo foi organizado pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB), filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também integra a comitiva. O grupo de prefeitos, vices e secretários municipais estava em Israel desde a semana passada e cruzou por terra a fronteira com a Jordânia nesta segunda (16/6), após dias sob tensão.

Em áudios enviados ao Estado de Minas, Álvaro relatou a dificuldade de comunicação e os detalhes da operação que garantiu a saída de parte dos brasileiros do território israelense. “Tudo muito difícil para a gente aqui, mas agora já retornando para o Brasil. Viajamos durante todo o dia, deixamos Israel por volta de 11 horas da manhã, até a divisa com a Jordânia. Já estamos em solo jordaniano”, contou o prefeito, em mensagem gravada durante o deslocamento.

Ao todo, 12 gestores públicos deixaram Israel por terra: além de Álvaro Damião e do secretário de Segurança de BH, Márcio Lobato, estão no grupo autoridades de outros estados, como os prefeitos Cícero Lucena (João Pessoa), Welberth Porto (Macaé) e Johnny Maycon (Nova Friburgo), além das vice-prefeitas Janete Aparecida (Divinópolis) e Cláudia da Silva (Goiânia). Eles foram recebidos por servidores da Embaixada do Brasil em Amã, capital da Jordânia, e seguiram escoltados rumo à Arábia Saudita.

“Somos um grupo de 12 brasileiros, prefeitos, secretários, que estávamos em Israel. Do grupo de 18, 12 vieram para cá. Os outros seis ficaram lá, aguardando. Optaram por esperar o espaço aéreo ser liberado”, explicou Álvaro. Ele também agradeceu o apoio recebido do governo israelense e das embaixadas brasileiras nos dois países. “Tivemos total segurança, não tivemos problema nenhum, nenhuma ocorrência, só tranquilidade na fronteira com a Jordânia.”

Nove dos 12 integrantes da comitiva seguirão no voo fretado até João Pessoa (PB), entre eles Damião, Lobato, Cícero Lucena e Janete Aparecida. Os outros três, Davi de Matos (Centro de Segurança do Rio), Gilson Chagas (secretário de Segurança de Niterói) e o vereador carioca Flávio Guimarães, retornarão em voo comercial com escala no Catar, rumo ao Rio de Janeiro.

O grupo brasileiro esteve em Israel para participar de um programa de cooperação internacional voltado à segurança cidadã e desenvolvimento sustentável. No entanto, a visita coincidiu com a escalada da tensão na região: em retaliação a ataques anteriores, o Irã disparou mísseis contra território israelense no fim de semana, forçando a ativação de sirenes e o abrigo em bunkers.

A operação de evacuação contou com articulação direta do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O chanceler Mauro Vieira conversou com seu homólogo da Jordânia, Ayman Safadi, para viabilizar a rota terrestre. Já o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Duarte, fez contato com autoridades israelenses pedindo prioridade à saída segura dos brasileiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É só agradecer mesmo a torcida, as orações, as pessoas que pediram tanto a Deus para que a gente pudesse deixar Israel. Agora estamos mais tranquilos, mas torcendo também pelos outros brasileiros que ainda estão lá, esperando a liberação do espaço aéreo para retornar em segurança ao Brasil”, finalizou Damião.

No Oriente Médio, os últimos dias têm sido de tensão. Na última sexta-feira, o Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação a um ataque realizado na noite de quarta-feira. Israel atacou parte de instalações nucleares do Irã, matou dois dos principais comandantes militares do país, além de cientistas nucleares de alto escalão.

Em meio ao conflito, por diversas vezes as autoridades precisaram buscar abrigo em um bunker após o alerta de sirenes de emergência.