Lula embarca para o Canadá para participar da Cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca nesta segunda-feira (16/6) para o Canadá, onde participa, na terça-feira (17/6), da 51ª Cúpula do G7, grupo que reúne as sete maiores economias industrializadas do mundo.

O Brasil foi convidado para integrar a sessão ampliada do encontro, ao lado de outras nações como África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. Neste período, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assume a Presidência da República.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os debates do G7 terão como um dos principais eixos a segurança energética. A expectativa é que o presidente brasileiro reforce a pauta climática e trate da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que será sediada em Belém, no Pará, em novembro deste ano.

A convite do Primeiro Ministro canadense, Mark Carney, parto nesta manhã para o Canadá. Lá, irei representar o Brasil na sessão ampliada da Cúpula do G7, que ocorre nesta terça-feira. Desejo um bom trabalho ao companheiro @geraldoalckmin, que assume a presidência durante este… pic.twitter.com/zX7cEDyDmK — Lula (@LulaOficial) June 16, 2025

De acordo com o embaixador Mauricio Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, o tema central da sessão ampliada dialoga diretamente com os assuntos que serão abordados na COP-30. “A participação do presidente Lula será uma oportunidade para que o presidente possa falar também da organização da COP-30 e possa convidar outros países (para o evento)”, afirmou.

O diplomata destacou que os debates devem girar em torno de tecnologia e inovação, diversificação das fontes energéticas, viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos e ampliação de infraestrutura e investimentos.

O convite oficial ao presidente brasileiro foi feito na última quarta-feira (11) pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Há previsão de uma reunião bilateral entre Lula e o anfitrião no mesmo dia da cúpula.