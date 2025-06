Carlos Bolsonaro sobre candidatura ao Senado: 'Considero atender o chamado'

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sinalizou neste fim de semana que considera disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Em declaração nas redes sociais, na noite desse domingo (15/6), o parlamentar afirmou que cogita "atender ao chamado de disputar outro cargo", seja pelo Rio de Janeiro ou outro estado, "em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil". Em sua fala, o parlamentar não mencionou diretamente Santa Catarina, estado cotado para recebê-lo como candidato.

A movimentação ocorre em meio a um esforço do ex-presidente para ampliar a presença do PL no Senado e fortalecer a atuação da legenda contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo lideranças locais e aliados próximos, a intenção é lançar Carlos ao Senado por Santa Catarina, reduto bolsonarista em que o ex-presidente obteve 69,27% dos votos válidos no segundo turno de 2022. A articulação já foi discutida com o governador Jorginho Mello (PL) e comunicada a parlamentares da região.

Para viabilizar a candidatura, Carlos Bolsonaro precisaria transferir seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina até 4 de abril do ano que vem. Atualmente, ele é o vereador mais votado da capital fluminense, mas o PL no Rio já enfrenta uma disputa interna acirrada pelas duas vagas ao Senado: o irmão Flávio Bolsonaro (PL) tentará a reeleição, enquanto o governador Cláudio Castro (PL) e o senador Carlos Portinho (PL) também disputam espaço pela vaga.

No comunicado, Carlos evitou cravar a mudança, mas sugeriu que a decisão pode ser tomada em breve. Segundo o vereador, ele nunca se considerou "o primeiro da fila", ou seja, no direito de concorrer a um cargo mais alto. "Sempre coloquei o Brasil e os brasileiros acima dos meus interesses. E sempre reconheci que qualquer candidatura só faz sentido à luz de um projeto maior", disse o parlamentar do PL.

Por muitos anos, desde que fui eleito vereador em 2000, aos 17 anos, o mais jovem do país, tenho servido o Rio de Janeiro guiado por quatro princípios simples que aprendi em casa: Deus, Pátria, Família e Liberdade.



"Se concretizar essa mudança, levarei comigo a experiência conquistada na Câmara do Rio e aprendida observando meu pai para trabalhar pela região que irá me receber - e por todo o Brasil - , certo de que valores não mudam com o CEP, mas ganham força quando encontram novas frentes para florescer", disse.