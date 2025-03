Michelle Bolsonaro sobre Carluxo: ‘Perdoei, mas não quero conviver’

Michelle Bolsonaro deu uma entrevista em que, pela primeira vez, falou publicamente sobre a relação ruim que mantém com o enteado Carlos Bolsonaro. Sem dar detalhes, Michelle afirmou que perdoou Carluxo por problemas que tiveram no passado, mas que não quer “conviver” com o enteado devido ao “gênio” de ambos.

Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia no fim de semana, disse a ex-primeira dama:

“Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Eu não desejo nenhum mal pra ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver.”

Michelle afirmou que Carlos não teria gostado da diferença de idade de 27 anos entre o pai e ela. Apesar das desavenças, ela disse não proibir o marido de ter um relacionamento com ele.

No final de fevereiro, Jair Bolsonaro já havia dito em conversa com o jornalista Léo Dias que a relação de ambos era conturbada devido a um “problema lá atrás”, sem dar detalhes.

Assista abaixo ao trecho.