Carlos Bolsonaro fica sem advogado em processo para retomar porte de arma

Carlos Bolsonaro terá de procurar um novo advogado para defendê-lo no processo em que ele busca reaver seu porte de arma, cuja renovação foi negada pela Polícia Federal em julho de 2023.

Os defensores de Carlos, Jaime e Igor Plácido, informaram ao filho de Jair Bolsonaro que deixarão o caso por razões de foro íntimo. A apelação do Zero Dois corre no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e tem como relator o desembargador federal Poul Erik Dyrlund.

O último ato dos agora ex-advogados Carlos no processo foi conseguir uma decisão para que o caso fosse retirado da pauta de uma sessão virtual marcada para 3 de fevereiro. Assim, será possível à defesa fazer a chamada sustentação oral, quando o defensor fala aos juízes antes do julgamento de uma ação.

Em julho do ano passado, o juiz federal Vigdor Teitel negou um recurso de Carlos Bolsonaro para reaver seu porte de armas. Entre suas alegações, Carlos citou ser vereador de um município violento e filho de ex-presidente e que há ameaças contra sua família.