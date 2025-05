Homem tenta matar mulher para mumificar corpo e usá-la como escrava sexual

Um homem foi preso por tentar assassinar uma mulher com golpes de canivete, dentro de um motel, em Bocaiúva, no Norte de Minas. A vítima conseguiu escapar. Durante as investigações, foi revelado que o suspeito tinha a intenção de matar a vítima, “mumificar” o corpo dela, colocando-o dentro de formol para passar a usá-la como escrava sexual.



A estranha motivação do crime foi revelada pelo delegado de Bocaiúva, Thelles Bustorff, responsável pelo caso, em entrevista, na manhã desta quinta-feira (29/05). O inquérito já foi concluído.



A tentativa de homicídio ocorreu no dia 19 em um motel situado às margens da MGC-135. Era o segundo encontro do casal.

Vítima conseguiu reagir

De acordo com as investigações, de maneira inesperada, o autor aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” na mulher e, em seguida, tentou matá-la com dois golpes de canivete no pescoço. Mesmo ferida, a mulher reagiu, mordendo o braço do agressor, e conseguiu escapar das garras dele.



Ela saiu do quarto e pediu socorro. Foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhada para o Hospital Regional Doutor Gil Alves.

O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar (PM) deitado tranquilamente na cama do quarto do motel, onde foi preso em flagrante. Ele tentou esconder o canivete, colocando dentro da bolsa da vítima, e tentou jogá-lo na descarga do vaso sanitário, sem êxito.

Crime foi premeditado



O delegado Thelles Bustorff disse que a Polícia Civil concluiu que o crime foi premeditado, tendo em vista que não houve nenhuma discussão ou briga entre o casal no motel e o suspeito agiu friamente, tentando contra a vida da vítima de forma inesperada. “Com a investigação, começamos a perceber que tinha uma motivação torpe, um pouco macabra para o fato”, relatou.

Bustorff informou que, na casa do suspeito, foram encontrados materiais suspeitos, como DVD sobre serial killer e algemas. Também havia livros sobre psicopatia.

Ainda segundo o delegado, em depoimento na delegacia, a mãe do rapaz revelou que o filho lhe confidenciou que, duas semanas antes da tentativa de homicídio, “era um sonho dele, ter uma mulher morta, mumificada, conservada com formol, para ele poder usá-la da forma e na hora que ele bem entendesse”.



No depoimento, a mulher relatou que encontrou nas coisas do filho comprimido diezepan, remédio usado para dormir. Ela contou que, ao ser questionado, o jovem falou que “ele queria justamente dopar uma mulher para que essa mulher ficasse quieta, parada, sem nenhum tipo de reação para ele poder também usa-la na hora e da forma como ele quisesse, justamente, como uma forma de uma espécie de uma escrava sexual”, informou o delegado responsável pelo caso.

O suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio e continua preso em Bocaiúva, à disposição da Justiça.