Onça-parda é encontrada na Serra do Rola-Moça

Uma onça-parda foi encontrada nesta quarta-feira (28/5) no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O animal foi capturado na região conhecida como Mutuquinha, próxima ao Viaduto da Mutuca.

A onça recebeu uma coleira de monitoramento e foi devolvida ao habitat natural. Conforme Henri Dubois Collet, gestor do parque administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), trata-se de um animal jovem, possivelmente um filhote.

“Já monitoramos uma jaguatirica na Estação Ecológica de Fechos, além de três lobos-guará na área do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça”, destaca Collet, acrescentando que a presença da onça-parda reforça a importância da Área de Proteção Ambiental (APA) Sul, que abriga diversas unidades de conservação de proteção integral.

A instalação de coleiras de rastreamento em mamíferos carnívoros é uma das condicionantes do licenciamento ambiental concedido à empresa Vallourec Mineração, com recomendação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O monitoramento inclui também outras espécies como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o gato-do-mato (Leopardus guttulus).

Segundo o governo de Minas, está em planejamento um workshop que reunirá representantes de instituições públicas, setor privado e especialistas para discutir estratégias de preservação da fauna na APA Sul. O evento será intitulado “Ecologia do movimento do lobo-guará na região do vetor sul da RMBH e suas implicações para o planejamento territorial sustentável no entorno da BR-040”. A data ainda não foi divulgada.

