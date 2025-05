MG: gato é resgatado após ficar com a cabeça presa em cano de PVC

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionada para uma ocorrência inusitada no Bairro Monterrey, em Bocaiuva, no Norte de Minas, na manhã desta quarta-feira (28/5). Um gato foi encontrado com a cabeça presa em um cano de PVC instalado na parede de uma residência, gerando preocupação de moradores da região.

O chamado foi feito por uma moradora do bairro por volta das 8h, ao perceber que o animal estava em evidente situação de risco. Os bombeiros compareceram ao local com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ferramentas apropriadas para salvamento. A operação foi realizada com cautela e eficiência, garantindo que o animal não sofresse ferimentos durante o resgate.

Segundo os bombeiros, após ser libertado, o gato se afastou rapidamente e desapareceu pelas redondezas. A moradora que acionou a equipe afirmou não saber a quem pertencia o animal.

O CBMMG aproveitou a situação para reforçar a importância do acionamento imediato do serviço de emergência pelo número 193 em casos que envolvam risco de vida, seja de pessoas ou animais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata