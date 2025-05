Gripe aviária: prefeito de Mateus Leme confirma casos no município

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prefeito de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Renilton Coelho (Republicanos), disse, nesta terça-feira (27/5), que foi comunicado pelo governo de Minas de três casos de gripe aviária no município. De acordo com Coelho, os casos foram detectados em uma propriedade particular. Em 16 de maio, dois gansos e um cisne negro foram encontrados mortos na localidade e levados para exame, que deu positivo.





“Todas as medidas sanitárias já estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco comunitário e novas informações serão repassadas em breve”, disse o prefeito.





Também nesta terça-feira, o governo de Minas decretou situação de emergência sanitária animal em todo o estado por causa destes casos. A medida emergencial, segundo o governo, é necessária para que se realizem todas as ações de prevenção, contenção e enfrentamento à doença, incluindo a eventual mobilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros.





Todas as medidas que estão sendo tomadas fazem parte do Plano de Contingência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), firmado entre União, estados e setor produtivo, ainda em 2022, quando surgiu o primeiro foco da doença na América do Sul.

Até o momento, segundo o Executivo Estadual, não há qualquer comprometimento da produção avícola do estado.