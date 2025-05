Gripe aviária: MG decreta emergência sanitária

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governo de Minas Gerais decretou nesta terça-feira (27/05) situação de emergência sanitária animal em todo o estado em “razão do risco de disseminação” da gripe aviária, conhecida cientifiamente como Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Minas Gerais.

Um dos focos da doença investigado pelo Ministério da Agricultura está localizado em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“As medidas de monitoramento, as ações preventivas e a análise de riscos da IAAP serão realizadas em cooperação com o setor privado e o poder público, observados os princípios e as diretrizes estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, bem como os protocolos sanitários estabelecidos na legislação vigente”, diz o decreto que tem validade de 90 dias.