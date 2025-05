BH: PetCafé comemora quase 400 adoções de gatos com proposta inovadora

Um espaço onde cafés especiais e carinho animal se encontram: essa é a proposta do PetCafé, a primeira cafeteria de Belo Horizonte com um ambiente dedicado à adoção de gatos. Localizado no bairro Savassi, região Centro-Sul da capital mineira, o empreendimento celebra seu primeiro ano de funcionamento com um marco significativo: quase 400 felinos adotados e mais de 40 ações realizadas desde a inauguração, em janeiro de 2024.

Fundado pela jovem Catarina Hauck, que atualmente tem 17 anos, o PetCafé nasceu a partir de uma escolha pouco convencional. Ao invés da tradicional festa de 15 anos, a garota decidiu investir em um projeto com impacto social. Com o apoio da família, criou um espaço onde o amor pelos gatos e a gastronomia se unem em uma experiência única. A cafeteria é pet friendly e conta com o PetPlace, um ambiente planejado para que os visitantes possam interagir com os gatos resgatados, todos disponíveis para adoção responsável.

Fundado pela jovem Catarina Hauck, de 17 anos, o PetCafé nasceu a partir de uma escolha pouco convencional Divulgação/PetCafé

"Os nossos gatinhos vêm todos de parcerias com ONGs, que são responsáveis por essas adoções", explica Catarina. "Esses animaizinhos ficam disponíveis no PetPlace para que o público brinque com eles, mas quando há interesse em acolhê-los, as pessoas preenchem a documentação necessária e podem levá-los para casa".

No cardápio, o público encontra desde cafés artesanais até brunches completos e almoço executivo. No coração da proposta, estão os encontros entre humanos e felinos. Ao longo do ano, mais de 350 bichinhos resgatados por abrigos e ONGs parceiras passaram pela loja e encontraram novos lares - um número que representa não apenas a eficiência do projeto, mas também o impacto emocional gerado nas pessoas que adotam.

"Acredito que cada adoção é uma chance de recomeço, tanto para o gatinho quanto para quem o acolhe. O espaço nasceu para ser mais do que um negócio: é um local onde afeto, propósito e impacto social caminham juntos", afirma a jovem. Segundo ela, o projeto se consolida como um modelo inovador de empreendedorismo com responsabilidade social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PetCafé (@petcafebh)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PetCafé (@petcafebh)

" target="_blank">

"Acho muito legal o jeito que as pessoas abraçaram essa ideia. A nossa intenção aqui é que as pessoas possam vir, brincar com o gatinho e realmente se apaixonar. Isso faz com que as adoções sejam muito mais assertivas", finaliza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O PetCafé funciona todos os dias, das 10h às 19h, transformando o simples ato de tomar um café em uma oportunidade de mudar vidas - e levar um novo amigo para casa.

Estagiária sob supervisão do...