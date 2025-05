A morte do labrador Pudim, acendeu um alerta importante: o perigo que algumas plantas comuns podem representar para cães e gatos. O animal, que já era conhecido do público nas redes sociais, faleceu após ter contato com uma planta altamente tóxica, a Cycas revoluta, também chamada de palmeira-sagu, espécie bastante utilizada na decoração de jardins e varandas.

O caso ganhou destaque nos últimos dias e levantou um debate necessário sobre os riscos silenciosos dentro de casa. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que diversas plantas de uso ornamental, mesmo as que parecem inofensivas, podem causar desde irritações leves até quadros graves de intoxicação e falência de órgãos em pets.

Nesta matéria, explicamos por que a palmeira-sagu oferece tanto perigo, listamos outras espécies que também devem ser evitadas e damos orientações para quem tem pets e quer manter um ambiente bonito mas também seguro.

Cycas revoluta: uma ameaça silenciosa

A Cycas revoluta é altamente tóxica para cães e gatos. Todas as partes da planta contêm substâncias nocivas, especialmente as sementes, que possuem altas concentrações de cicasina, um glicosídeo tóxico que, ao ser ingerido, é metabolizado no organismo e passa a interferir no funcionamento do fígado.

A ingestão dessa planta pode causar sintomas como vômitos, diarreia, letargia, convulsões e, em casos graves, insuficiência hepática aguda. Os sinais clínicos podem surgir cerca de 12 horas após a ingestão e levar à morte se não houver intervenção rápida.

5 plantas perigosas para pets

Além da palmeira-sagu, outras plantas comuns em lares brasileiros representam riscos para os animais de estimação:

Comigo-ninguém-pode: pode causar irritação oral, salivação excessiva e dificuldade para engolir;



pode causar irritação oral, salivação excessiva e dificuldade para engolir; Espada-de-São-Jorge: a ingestão pode levar a náuseas, vômitos e diarreia;



a ingestão pode levar a náuseas, vômitos e diarreia; Lírio-da-paz: tóxico para gatos, pode causar irritação oral e dificuldade respiratória;

tóxico para gatos, pode causar irritação oral e dificuldade respiratória; Azaleia: contém grayanotoxinas que afetam o sistema cardiovascular e nervoso;



contém grayanotoxinas que afetam o sistema cardiovascular e nervoso; Costela-de-adão: pode provocar irritação oral e inchaço na boca e garganta.

Atenção quanto as plantas tóxicas dentro de casa Freepik

Como proteger seu pet

Para garantir a segurança dos animais de estimação:

Identifique as plantas em sua casa: pesquise sobre a toxicidade das espécies presentes;



pesquise sobre a toxicidade das espécies presentes; Mantenha plantas tóxicas fora do alcance: se não puder removê-las, certifique-se de que estão inacessíveis aos pets;



se não puder removê-las, certifique-se de que estão inacessíveis aos pets; Opte por plantas seguras: algumas opções incluem marantas, violetas africanas e palmeira-areca;

algumas opções incluem marantas, violetas africanas e palmeira-areca; Supervisione o animal: especialmente filhotes, que tendem a explorar o ambiente com a boca.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação

Se seu pet apresentar sintomas como vômitos, diarreia, salivação excessiva ou letargia após possível contato com plantas, procure imediatamente um veterinário. Leve uma amostra da planta ou uma foto para auxiliar no diagnóstico. O tratamento precoce é crucial para a recuperação do animal.