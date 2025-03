Ter um pet em casa é uma experiência repleta de carinho e companhia, mas também exige atenção e cuidados especiais para garantir o bem-estar do animal e manter o lar organizado. Desde a escolha de plantas não tóxicas até estratégias para proteger seu companheiro do calor intenso, há diversas formas de adaptar o ambiente para que ele seja seguro e confortável.

Neste guia, reunimos as melhores dicas de seis matérias completas para te ajudar a cuidar do seu pet com amor e responsabilidade, tornando a convivência ainda mais harmoniosa.

Cuidados necessários para o seu pet em casa

Garantir o bem-estar do seu pet exige mais do que carinho. A seguir, confira dicas para manter seu lar seguro e confortável para o seu companheiro de quatro patas!

Como manter o apartamento limpo e cheiroso com pets

Como manter o apartamento organizado e cheiroso mesmo com animais de estimação? Essa é uma dúvida frequente entre as pessoas que querem dividir o dia a dia com um pet, mas moram em espaços pequenos. Afinal de contas, eles soltam pelos, fazem suas necessidades pela casa e precisam de banhos frequentes. Em compensação, são fofos e nos enchem de carinho. Quem resiste, não é mesmo?

Para solucionar o seu problema, separamos 8 maneiras de deixar o apartamento organizado mesmo tendo animais de estimação. Quer saber como? Clique aqui para conferir!

Plantas seguras para quem tem animais de estimação

Os animais de estimação são curiosos e querem saber o gosto de tudo, até parecem crianças. Mas essa curiosidade pode sair caro, haja vista que há plantas tóxicas que oferecem riscos a gatos e cachorros.

Algumas plantas como Aloe vera, Camomila e Orquídeas são totalmente seguras e não tóxicas para o bichinho. Acesse aqui uma lista com 17 plantas que não são prejudiciais ao seu pet.

Como ensinar seu pet a fazer xixi no lugar certo

Ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo pode ser uma tarefa desafiadora, mas não impossível. Evitar métodos ultrapassados e apostar em técnicas eficientes, baseadas em repetição e reforço positivo, faz toda a diferença.

Entender os motivos dos erros é o primeiro passo. Em seguida, criar uma rotina e escolher um ambiente estratégico também podem te ajudar nesta missão. Clique aqui e descubra quais são as outras 6 dicas para o seu pet urinar no local correto.

Adapte sua casa com cuidados para garantir conforto e segurança eao seu companheiro de quatro patas Nils Jacobi de Getty Images

Maneiras de acalmar seu pet durante fogos de artifício

Para os animais de estimação, o barulho intenso dos fogos de artifício pode ser um verdadeiro pesadelo.

Os cães e gatos, com sua audição mais sensível, podem sentir um enorme desconforto, medo e até estresse. Por isso, é importante saber como ajudar nossos amigos peludos a lidar com essa situação.

Uma das formas de acalmá-los é criando um ambiente seguro e confortável, além de usar uma técnica famosa conhecida como “abrigo seguro”. Para conferir esse método e outras dicas clique aqui neste link.

Dicas para proteger os pets do calor intenso

Os dias quentes podem ser um grande desafio para quem tem pets, já que eles são mais suscetíveis ao calor. Além de água fresca e sombra, existem várias maneiras de manter o ambiente agradável para eles.

Desde ventilação eficiente até a escolha de locais estratégicos, é possível proporcionar conforto para seu pet, garantindo o bem-estar durante os dias mais quentes. Listamos 6 dicas para ajudar a resolver o problema do seu pet no calor, para acessá-la basta clicar aqui!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia