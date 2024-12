Com um pouco de carinho e alguns ajustes no ambiente, seu pet pode passar pelos fogos de artifício de forma mais tranquila e sem estresse.

As festas de fim de ano, especialmente a virada de ano, são momentos de celebração e alegria para muitas pessoas. No entanto, para nossos animais de estimação, o barulho intenso dos fogos de artifício pode ser um verdadeiro pesadelo.

Os cães e gatos, com sua audição mais sensível, podem sentir um enorme desconforto, medo e até estresse. Por isso, é importante saber como ajudar nossos amigos peludos a lidar com essa situação.

Veja algumas dicas para acalmar seu pet durante a queima dos fogos de artifício

O barulho dos fogos de artifício pode ser um grande desafio para os pets, mas com as medidas certas é possível ajudá-los a passar por essa experiência de forma mais tranquila.

Lembre-se de sempre consultar um veterinário caso os sintomas de medo e ansiedade sejam intensos, e busque soluções adequadas para o bem-estar do seu animal de estimação.

Confira as dicas essenciais para ajudar a manter seu pet calmo e seguro durante os fogos:

1. Crie um ambiente seguro e confortável

Antes de tudo, prepare um espaço tranquilo e seguro para o seu pet. Pode ser o canto da casa onde ele costuma se sentir mais confortável. Feche portas, janelas e cortinas para bloquear os sons externos e evitar a luz dos fogos. Se possível, leve-o para um cômodo mais isolado, onde o barulho não seja tão alto.

2. Use a técnica do "abrigo seguro"

Se seu pet já tem um comportamento ansioso, tente imitar a sensação de um abrigo seguro. Isso pode ser feito com o uso de cobertores ou até mesmo de uma caixa de transporte. O aperto suave dessas "zonas de segurança" pode transmitir uma sensação de conforto e proteção. Muitos donos de pets utilizam a técnica de envolver o animal com uma toalha ou um pano macio, criando uma sensação de "abraço" que pode ajudar a acalmá-lo.

3. Música ou sons relaxantes

Tente mascarar o som dos fogos de artifício com músicas suaves ou sons calmantes. Existem playlists especialmente desenvolvidas para acalmar cães e gatos, ou até gravações de sons da natureza que podem ajudar. O objetivo é criar um ambiente mais tranquilo, que suavize o impacto do barulho dos fogos.

4. Adapte a rotina do pet antes da virada

Antes da noite dos fogos, tente ajustar a rotina do seu pet. Dê uma boa caminhada ou brinque com ele durante o dia, para que ele esteja mais cansado e relaxado na hora dos fogos. Isso pode reduzir a ansiedade do animal e ajudá-lo a dormir melhor, mesmo com o barulho.

5. Produtos calmantes

Existem diversos produtos no mercado que podem ajudar a acalmar o seu pet durante os fogos de artifício, como medicamentos naturais, feromônios sintéticos ou coleiras calmantes. Converse com o veterinário para saber quais são as melhores opções para o seu amigo e nunca dê medicamentos sem orientação profissional.

6. Mantenha a calma

Embora os fogos possam causar muito estresse no seu pet, é importante que você permaneça calmo e tranquilo. Os animais percebem as emoções dos donos e, se você estiver calmo, isso pode ajudar o pet a se sentir mais seguro. Tente não demonstrar preocupação exagerada, pois isso pode reforçar a ideia de que há algo a temer.

7. Não puna o animal

É importante lembrar que a ansiedade do seu pet é uma reação natural ao barulho dos fogos e não algo que ele pode controlar. Não o castigue por se esconder ou tentar fugir, pois isso pode aumentar ainda mais o medo e a ansiedade. Seja compreensivo e paciente com o seu amigo peludo durante essa situação.