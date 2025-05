Galeria de fotos: veja a passagem do papa Leão 14 por Minas Gerais

O novo Papa Leão 14 esteve em Minas Gerais e passou pela Grande BH durante seu mandato como Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho (OSA), em dezembro de 2012. Na época, como Padre Robert Francis Prevost, o religioso visitava todas as comunidades da ordem no Brasil e as Assembleias Vicariais.

