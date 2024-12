Com a chegada da temporada de chuvas é comum que as roupas lavadas fiquem com um cheiro desagradável. A dificuldade de secagem adequada, aliada à falta de circulação de ar, cria o ambiente ideal para a proliferação de mofo e bactérias nas fibras do tecido.

Antes de resolver o problema do mau cheiro nas roupas é essencial compreender suas causas mais comuns. Uma delas é a secagem inadequada: quando as roupas não secam completamente, a umidade acumulada acaba gerando odores desagradáveis.

A má higienização da máquina de lavar também é um dos fatores que pode gerar mau cheiro nas peças, já que resíduos de sabão, sujeira e mofo acumulados no interior do eletrodoméstico podem transferir o cheiro para as roupas.

Outro fator importante é o armazenamento precoce. Guardar roupas antes de estarem completamente secas pode agravar o problema, intensificando os odores. Por isso, é fundamental garantir a secagem completa das peças e manter a máquina de lavar sempre limpa para evitar esses inconvenientes.

Leia também:

Confira 4 dicas para evitar o mau cheiro

Com algumas medidas simples, é possível prevenir o problema e garantir que suas roupas permaneçam limpas, frescas e cheirosas por mais tempo. A seguir, confira algumas dicas eficazes para eliminar os odores indesejados e evitar que eles retornem.

Otimize a lavagem das roupas





use a quantidade correta de sabão e amaciante para evitar o acúmulo de resíduos nos tecidos;

adicione vinagre branco durante o enxágue para eliminar odores e bactérias;

prefira ciclos de lavagem com água quente, se o tipo de tecido permitir.





Higienize a máquina de lavar regularmente





faça uma limpeza mensal usando uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio no ciclo completo da máquina;

certifique-se de limpar o filtro e a borracha da porta (em máquinas frontais), onde o mofo costuma se acumular.

Garanta uma secagem eficaz





estenda as roupas imediatamente após o término da lavagem para evitar que fiquem abafadas no tambor;

use varais internos em locais bem ventilados ou com ventiladores próximos para acelerar a secagem;

se possível, invista em uma secadora ou ferro de passar com função vapor para eliminar a umidade residual.

Aposte em técnicas para driblar a umidade





coloque pequenos recipientes com sal grosso ou carvão no ambiente onde as roupas estão secando para absorver a umidade do ar;

utilize desumidificadores portáteis ou soluções caseiras para manter o espaço mais seco;

evite estender roupas em espaços mal ventilados, como banheiros ou áreas sem circulação de ar.

Dicas extras para manter as roupas sempre cheirosas

Além das práticas básicas de cuidado com as roupas, existem truques extras que podem fazer toda a diferença para manter suas peças sempre perfumadas e agradáveis. Pequenos detalhes no processo de lavagem e armazenamento podem ajudar a preservar o frescor e o aroma por mais tempo. Veja: