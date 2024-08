Manter a cozinha limpa e livre de gordura pode ser um desafio, especialmente em áreas de uso constante como fogão, bancada e exaustor. Confira as dicas para desengordurar sua cozinha de forma eficiente usando métodos simples e ingredientes que você já tem em casa.



Use protetores de fogão descartáveis para facilitar a limpeza após cozinhar pixelshot

7 técnicas para desengodurar a cozinha



Veja a seguir as 7 dicas para tirar toda a gordura da sua cozinha:



1. Vinagre branco e água quente



Misture partes iguais de vinagre branco e água quente em um borrifador. Pulverize a solução nas superfícies engorduradas e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, esfregue com uma esponja ou pano macio e enxágue com água limpa.



2. Bicarbonato de sódio e limão



Para áreas com gordura mais resistente, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e suco de limão. Aplique a mistura sobre a gordura, deixe agir por cerca de 10 minutos e esfregue com uma escova de cerdas macias. Enxágue bem após a limpeza.



3. Detergente neutro e água quente



Encha um balde com água quente e adicione algumas gotas de detergente neutro. Utilize essa solução para limpar superfícies e utensílios de cozinha, usando uma esponja ou pano. O detergente ajuda a quebrar a gordura, facilitando a remoção.



4. Água e amônia



Para limpar exaustores e grelhas, misture um litro de água com meia xícara de amônia. Coloque os itens a serem limpos em sacos plásticos grandes, despeje a solução dentro e deixe de molho por algumas horas. A amônia ajuda a soltar a gordura incrustada. Lembre-se de usar luvas e ventilar bem o ambiente.



5. Álcool e água



Misture partes iguais de álcool e água em um borrifador. Essa solução é eficaz para desengordurar vidros, azulejos e outras superfícies lisas. Pulverize, esfregue com um pano macio e seque com um pano limpo.



6. Farinha de trigo



Em casos de derramamento recente de gordura, a farinha de trigo pode ser uma aliada. Polvilhe a farinha sobre a mancha e deixe absorver a gordura. Em seguida, varra ou limpe com um pano seco.



7. Desengordurante natural caseiro



Prepare um desengordurante natural misturando uma xícara de vinagre branco, uma xícara de água e algumas gotas de óleo essencial de limão. Coloque a mistura em um borrifador e use para limpar diversas superfícies da cozinha.



Como deixar a cozinha sem gordura por mais tempo?



Alguns cuidados podem ser levados para que sua cozinha permaneça mais tempo longe da gordura, veja:



manutenção regular: limpe a cozinha regularmente para evitar o acúmulo de gordura;



limpe a cozinha regularmente para evitar o acúmulo de gordura; exaustor em uso: utilize o exaustor durante o preparo dos alimentos para reduzir a dispersão de gordura;



utilize o exaustor durante o preparo dos alimentos para reduzir a dispersão de gordura; protetores de fogão: use protetores de fogão descartáveis para facilitar a limpeza após cozinhar.



Com essas técnicas simples, você conseguirá manter sua cozinha sempre limpa e higienizada, garantindo um ambiente mais saudável e agradável para preparar suas refeições.